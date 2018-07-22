ОМКФ-2018: закриття перетворилося в "дитячу" червону доріжку (фото)

Фото: (facebook.com/odesaiff)

На заході практично не було політиків

У суботу, 21 липня, відбулася урочиста церемонія закриття дев'ятого Одеського міжнародного кінофестивалю. Про це повідомляється на сайті організаторів мероприятия.

"21 липня в Одеському академічному театрі опери та балету відбулася урочиста церемонія закриття дев'ятого міжнародного кінофестивалю. Головний приз, за результатами глядацького голосування, отримав фільм "Кришталь" Дар'ї Жук", - йдеться в повідомленні.

У той же час журналісти звернули увагу, що на червоній доріжці була велика кількість маленьких дітей, які виходили разом зі своїми батьками. При цьому політиків майже не було.

Фото: діти на Одеському міжнародному кінофестивалі (pushkinska.net)

"Таким чином, матусі, мабуть, вирішили долучити своїх ще зовсім юних чад до високого", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Тим не менше, більшість гостей фестивалю залишилися задоволені рівнем проведення заходу.

"Я була протягом всього часу проведення фестивалю і практично весь час була в кіно. І можу сказати, що це рівень. Я ставила на фільм польського режисера «Вежа. Ясний день", - сказала травесті діва Монро.

"Я зачарована тою кількістю якісних стрічок, які тут побачила. Я страшенно боліла за фільм «Кришталь» і за українців — за фільм «Вулкан» Романа Бондарчука", - наголосила ведуча 9-го кінофестивалю Яніна Соколова.

До речі, в суботу, 21 липня, в Одесі пройшла церемонія нагородження переможців дев'ятого щорічного міжнародного кінофестивалю.

Смішні ситуації з участю дівчат за кермом (video.rbc.ua)