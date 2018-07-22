ОМКФ-2018: закрытие превратилось в "детскую" красную дорожку (фото)

Фото: (facebook.com/odesaiff)

На мероприятии практически не было политиков

В субботу, 21 июля, состоялась торжественная церемония закрытия девятого Одесского международного кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте организаторов мероприятия.

"21 июля в Одесском академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония закрытия девятого международного кинофестиваля. Главный приз, по результатам зрительского голосования, получил фильм "Хрусталь" Дарьи Жук", - говорится в сообщении.

В то же время журналисты обратили внимание, что на красной дорожке было большое количество маленьких детей, которые выходили вместе со своими родителями. При этом политиков практически не было.

Фото: дети на Одесском международном кинофестивале (pushkinska.net)

"Таким образом, мамочки, видимо, решили приобщить своих совсем еще юных чад к высокому", - подчеркивается в тексте сообщения.

Тем не менее, большинство гостей фестиваля остались довольны уровнем проведения мероприятия.

"Я была на протяжении всего времени проведения фестиваля и практически все время была в кино. И могу сказать, что это уровень. Я ставила на фильм польского режиссёра «Вежа. Ясный день", - сказала травести дива Монро.

"Я очарована тем количеством качественных лент, которые тут увидела. Я страшно болела за фильм «Хрусталь» и за украинцев — за фильм «Вулкан» Романа Бондарчука", - подчеркнула ведущая 9-го кинофестиваля Янина Соколова.

Кстати, в субботу, 21 июля, в Одессе прошла церемония награждения победителей девятого ежегодного международного кинофестиваля.

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