ОМКФ-2018: жюри выбрало неожиданных лауреатов кинопремии

Фото: (facebook.com/odesaiff)

За главный приз фестиваля "Золотой Дюк" соревновались авторы фильмов 19 стран

В субботу, 21 июля, в Одессе прошла церемония награждения победителей девятого ежегодного международного кинофестиваля. О том, кого лучше всего оценили судьи сообщается на официальном сайте Одесского международного кинофестиваля.

На протяжении девяти лет главным призом считается "Золотой Дюк". С 2012 года гран-при вручается по итогам зрительского голосования. Соревнуются за главный приз победители в трех разделах — Международной конкурсной программы полнометражных фильмов, Украинской национальной конкурсной программы и Конкурса европейских документальных фильмов.

Оценивание фильмов проводило международное жюри, в состав которого входит киновед Сергей Васильев (Украина), кинокритик Роберт Хортон (США) и исследователь кино Саньин Пейкович (Швеция).

На ОМКФ-2018 в список лучших кинолент из 19 стран попали индийский, белорусский, румынский, колумбийский и палестинский фильмы.

По итогам голосования жюри стало известно, кто стал победителями в различных номинациях:

Гран-при фестиваля — "Кришталь" ("Crystal Swan") получила режиссер Дарья Жук.

Лучший фильм (международная конкурсная программа) — "Жаль" ("Pity") (режиссер Бабис Макридис).

Лучшая режиссура (международная конкурсная программа) — "Жаль" ("Pity") (режиссер Бабис Макридис).

Лучшая актерская работа (международная конкурсная программа) — "Девушка" ("Girl") (режиссер Лукас Донт).

Специальная награда жюри (международная конкурсная программа) — "Поророка" ("Pororoca") (режиссер Константин Попеску).

Лучший украинский полнометражный фильм — "Дельта" (режиссер Александр Течинский).

Лучшая режиссура (национальная программа) — "Герой моего времени" (Тоня Ноябрева).

Лучшая актерская работа (национальная программа) — "Когда падают деревья" Анастасия Пустовит (режиссер Марыся Никитюк).

Лучший короткометражный фильм (национальная программа) — "В радости, и только в радости" (режиссер Марина Рощина).

Лучший европейский документальный фильм — "Домашние игры" (режиссер Алиса Коваленко).

Победителем Питчинга стал проект "Неудобная память" (режиссер Игорь Иванько).

Специальная награда жюри — "Связь" Жанна Озирна.

Специальная награда жюри — "Про Марка Львовича Тюльпанова, который разговаривал с цветами" (режиссер Дана Кавелина).

Диплом FIPRESCI за лучший украинский полнометражный фильм — "Дельта" (режиссер Александр Течинский).

Диплом FIPRESCI за лучший украинский короткометражный фильм — "Магнитная буря" (режиссер Игорь Ганский).

Специальная награда жюри за лучший европейский фильм — "69 минут из 86 дней" (Эгиль Госкйольд Ларсен).

Лучшие проекты Work in Progress: "Цензорка", реж. Петер Керекес. И "Мои мысли тихие" (режиссер Антонио Лукич).

Победителем конкурса Odesa IFF ScriptEast Series Projects стал "Семейные архивы" (Хорватия), (сценаристы Марьян Алчевский, Андамион Муратайю).

Специальная награда была вручена Series Mania проекту сериала "Smokey Eyes" (Польша, Малгожата Пилачинска).

Напомним, что 13 июля на открытие ІХ Одесского международного кинофестиваля организатор мероприятия пришла в странном наряде. Такое мнение выразил украинский политолог Алексей Голобуцкий. Политолог сравнил торжественное одеяние главы ОМКФ со шторой с тюлем, приложив к публикации фотографию Виктории Тигипко.

Видео: (video.rbc.ua)