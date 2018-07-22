ОМКФ-2018: жюри выбрало неожиданных лауреатов кинопремии

Фото: (facebook.com/odesaiff)
За главный приз фестиваля "Золотой Дюк" соревновались авторы фильмов 19 стран
В субботу, 21 июля, в Одессе прошла церемония награждения победителей девятого ежегодного международного кинофестиваля. О том, кого лучше всего оценили судьи сообщается на официальном сайте Одесского международного кинофестиваля.
На протяжении девяти лет главным призом считается "Золотой Дюк". С 2012 года гран-при вручается по итогам зрительского голосования. Соревнуются за главный приз победители в трех разделах — Международной конкурсной программы полнометражных фильмов, Украинской национальной конкурсной программы и Конкурса европейских документальных фильмов.
Оценивание фильмов проводило международное жюри, в состав которого входит киновед Сергей Васильев (Украина), кинокритик Роберт Хортон (США) и исследователь кино Саньин Пейкович (Швеция).
На ОМКФ-2018 в список лучших кинолент из 19 стран попали индийский, белорусский, румынский, колумбийский и палестинский фильмы.
По итогам голосования жюри стало известно, кто стал победителями в различных номинациях:
- Гран-при фестиваля — "Кришталь" ("Crystal Swan") получила режиссер Дарья Жук.
- Лучший фильм (международная конкурсная программа) — "Жаль" ("Pity") (режиссер Бабис Макридис).
- Лучшая режиссура (международная конкурсная программа) — "Жаль" ("Pity") (режиссер Бабис Макридис).
- Лучшая актерская работа (международная конкурсная программа) — "Девушка" ("Girl") (режиссер Лукас Донт).
- Специальная награда жюри (международная конкурсная программа) — "Поророка" ("Pororoca") (режиссер Константин Попеску).
- Лучший украинский полнометражный фильм — "Дельта" (режиссер Александр Течинский).
- Лучшая режиссура (национальная программа) — "Герой моего времени" (Тоня Ноябрева).
- Лучшая актерская работа (национальная программа) — "Когда падают деревья" Анастасия Пустовит (режиссер Марыся Никитюк).
- Лучший короткометражный фильм (национальная программа) — "В радости, и только в радости" (режиссер Марина Рощина).
- Лучший европейский документальный фильм — "Домашние игры" (режиссер Алиса Коваленко).
- Победителем Питчинга стал проект "Неудобная память" (режиссер Игорь Иванько).
- Специальная награда жюри — "Связь" Жанна Озирна.
- Специальная награда жюри — "Про Марка Львовича Тюльпанова, который разговаривал с цветами" (режиссер Дана Кавелина).
- Диплом FIPRESCI за лучший украинский полнометражный фильм — "Дельта" (режиссер Александр Течинский).
- Диплом FIPRESCI за лучший украинский короткометражный фильм — "Магнитная буря" (режиссер Игорь Ганский).
- Специальная награда жюри за лучший европейский фильм — "69 минут из 86 дней" (Эгиль Госкйольд Ларсен).
- Лучшие проекты Work in Progress: "Цензорка", реж. Петер Керекес. И "Мои мысли тихие" (режиссер Антонио Лукич).
- Победителем конкурса Odesa IFF ScriptEast Series Projects стал "Семейные архивы" (Хорватия), (сценаристы Марьян Алчевский, Андамион Муратайю).
- Специальная награда была вручена Series Mania проекту сериала "Smokey Eyes" (Польша, Малгожата Пилачинска).
Напомним, что 13 июля на открытие ІХ Одесского международного кинофестиваля организатор мероприятия пришла в странном наряде. Такое мнение выразил украинский политолог Алексей Голобуцкий. Политолог сравнил торжественное одеяние главы ОМКФ со шторой с тюлем, приложив к публикации фотографию Виктории Тигипко.
Видео: (video.rbc.ua)
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