ОМКФ-2018: журі обрало несподіваних лауреатів кінопремії

Фото: (facebook.com/odesaiff)

За головний приз фестивалю "Золотий Дюк" змагалися автори фільмів 19 країн

У суботу, 21 липня, в Одесі відбулася церемонія нагородження переможців дев'ятого щорічного міжнародного кінофестивалю. Про те, кого краще всього оцінили судді розповідається на офіційному сайті Одеського міжнародного кінофестивалю.

Протягом дев'яти років головним призом вважається "Золотий Дюк". З 2012 року гран-прі вручається за підсумками глядацького голосування. Змагаються за головний приз переможці у трьох розділах — Міжнародної конкурсної програми повнометражних фільмів, Української національної конкурсної програми та Конкурсу європейських документальних фільмів.

Оцінювання фільмів проводило міжнародне журі, до складу якого входить кінознавець Сергій Васильєв (Україна), кінокритик Роберт Хортон (США) і дослідник кіно Саньїн Пейковіч (Швеція).

На ОМКФ-2018 в список кращих кінострічок з 19 країн потрапили індійський, білоруський, румунський, колумбійський і палестинський фільми.

За підсумками голосування журі стало відомо, хто став переможцями в різних номінаціях:

Гран-прі фестивалю — "Кришталь" ("Crystal Swan") отримала режисер Дар'я Жук.

Кращий фільм (міжнародна конкурсна програма) — "Шкода" ("Pity") (режисер Бабіс Макрідіс).

Краща режисура (міжнародна конкурсна програма) — "Шкода" ("Pity") (режисер Бабіс Макрідіс).

Краща акторська робота (міжнародна конкурсна програма) — "Дівчина" ("Girl") (режисер Лукас Донт).

Спеціальна нагорода журі (міжнародна конкурсна програма) — "Поророка" ("Pororoca") (режисер Костянтин Попеску).

Кращий український повнометражний фільм — "Дельта" (режисер Олександр Течинский).

Краща режисура (національна програма) — "Герой мого часу" (Тоня Ноябрьова).

Краща акторська робота (національна програма) — "Коли падають дерева" Анастасія Пустовіт (режисер Марися Нікітюк).

Кращий короткометражний фільм (національна програма) — "В радості, і тільки в радості" (режисер Марина Рощина).

Кращий європейський документальний фільм — "Домашні гри" (режисер Аліса Коваленко).

Переможцем Пітчингу став проект "Незручна пам'ять" (режисер Ігор Іванько).

Спеціальна нагорода журі — "Зв'язок" Жанна Озірна.

Спеціальна нагорода журі — "Про Марка Львовича Тюльпанова, який розмовляв з квітами" (режисер Дана Кавелина).

Диплом FIPRESCI за кращий український повнометражний фільм — "Дельта" (режисер Олександр Течинский).

Диплом FIPRESCI за кращий український короткометражний фільм — "Магнітна буря" (режисер Ігор Ганський).

Спеціальна нагорода журі за кращий європейський фільм — "69 хвилин з 86 днів" (режисер Егіль Госкйольд Ларсен).

Кращі проекти Work in Progress: "Цензорка" (режисер Петер Керекес). І "Мої думки тихі", (режисер Антоніо Лукич).

Переможцем конкурсу Odesa IFF ScriptEast Series Projects став "Сімейні архіви" (Хорватія) (сценаристи Мар'ян Алчевський, Андамион Муратайю).

Спеціальна нагорода була вручена Series Mania проекту серіалу "Smokey Eyes" (Польща, Малгожата Пилачинска).

Нагадаємо, що 13 липня на відкриття ІХ міжнародного Одеського кінофестивалю організатор заходу прийшла в дивному вбранні. Таку думку висловив український політолог Олексій Голобуцький. Політолог порівняв урочисте вбрання голови ОМКФ зі шторою з тюлем, приклавши до публікації фотографію Вікторії Тігіпко.

Відео: (video.rbc.ua)