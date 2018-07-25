"Він повинен бити повітря": що радив Ломаченко Усику в поєдинку з Гассієвим (відео)

Фото: Усик і Гассієв (facebook.com/WBSuperSeries)

Ломаченко-старший стояв у кутку Усика на рингу

Абсолютного чемпіона світу, українського боксера Олександра Усика в поєдинку з росіянином Муратом Гассієвим у Москві підбадьорював легендарний тренер і батько іншого українського боксера – Анатолій Ломаченко.

Батько Василя Ломаченка - Анатолій у фіналі Світової суперсерії боксу (WBSS) знаходився в кутку Усика разом з командою українського чемпіона, але намагався приховати обличчя за сірим беретом. У мережі розповіли, що ж радив Ломаченко-старший 31-річному боксеру. Відповідне відео опубліковане на каналі Guriev Time в YouTube.

"Очікуй, коли він кинеться, твоє завдання – зловити на протиході", - зазначив Ломаченко після першого раунду.

Фото: Усик і Гассієв (facebook.com/WBSuperSeries)

"Потягнув – похитав. У тебе виходить, ти зміщуешся, коли він пробиває бічний. Попереду тримай ручки, не розпрямляйся", - порадив тренер після другого раунду.

Після третього раунду: "Все добре, він втомився. Дивись, він кидається нерозумно. Потягнув – похитав. Зміщення. Коли ти зміщуєшся, його ліва безпечна".

Після четвертого раунду: "Ти не розслабляйся, твоє завдання – набирати очки".

Фото: Усик і Гассієв (facebook.com/WBSuperSeries)

"Він нічого не може зробити. Він сильно атакує, так, там вийшло, але ти порушив. Удару немає від нього. Ти повинен бути свіжіше. Ще одне – роби повторні атаки", - підкреслив Ломаченко-старший після п'ятого раунду.

"Дивись дуже уважно початок і останні 10 секунд. Чуєш, повторні атаки, Санєчка, провалюй його", - зазначив він після шостого.

Фото: Усик і Гассієв (facebook.com/WBSuperSeries)

Під час бою Гассієв кілька разів наносив українцю заборонені удари нижче пояса.

"Уважніше. Не треба показувати, що нижче пояса вдарили – це твоя вина. Ніхто не буде жаліти, ніхто не буде давати. Треба розтягнути, він повинен бити в повітря, підставлятися не треба", - сказав після сьомого раунду Анатолій Ломаченко.

Після восьмого раунду: "Акуратніше. Про що ми говорили? Твоя робота – три. Бачиш, що він біля тебе б'є один-два удари максимум. Тут потрібно піймати, коли він вже пробив".

Фото: Усик і Гассієв (facebook.com/WBSuperSeries)

"Чому ти не закручуєш угруповання вправо, Сашко? Групування вправо, розвернувся, блокуй верх. Бачиш, він обеззброєний стоїть, до кінця докрути, не вплутуйся. На серединці, руки перед собою. Все добре, трохи далі. Він вже підсідає. Найголовніше – ти починаєш його турбувати. Повторні атаки і він вже нічого не розуміє. Куражим, куражим, Санєчка", - сказав тренер Усику після дев'ятого раунду.

Фото: Усик і Гассієв (facebook.com/WBSuperSeries)

"Повна концентрація, повна концентрація. Згадай 15 раундів. Погнав", - підбадьорив Ломаченко боксера після одинадцятого раунду.

Відео: Що говорив Анатолій Ломаченко Олександру Усику (YouTube/GURYEV TIME)

Фото: Усик і Гассієв (facebook.com/WBSuperSeries)

Фото: Василь Ломаченко (facebook.com/WBSuperSeries)

Варто відзначити, що на поєдинку був присутній і Василь Ломаченко.

Нагадаємо, Олександр Усик 21 липня став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг), об'єднавши всі чотири пояси - WBC, WBO, WBA і IBF, а також володарем трофею імені легендарного Мухаммеда Алі і першим українцем в історії, який переміг у турнірі Всесвітньої боксерської суперсерії (World Boxing Super Series).

До речі, Усик розповів деталі про бій з Гассієвим.

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