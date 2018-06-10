"Вона ще про себе заявить": друг Марії Яремчук прокоментував її рішення піти зі сцени

Молодий співак в усьому підтримує свою подругу

Молодий український співак Ivan NAVI прокоментував рішення своєї подруги Марії Яремчук про відхід зі світу шоу-бізнесу. Про це Ivan NAVI розповів в інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя".

Український співак, який записав разом з Марією Яремчук спільну пісню і підтримує з нею дружні стосунки поза сценою, впевнений, що співачка пішла ненадовго.

"Коли я з нею ближче познайомився, я зрозумів, що це не проста дівчина, не проста творча особистість. І те, що вона прийняла таке рішення, я її підтримав. Я її підтримав з однієї простої причини, вона ненадовго пішла, повірте. Вона ще про себе заявить. Вона хоче робити щось своє. Можливо вона буде більш "нішева", не на велику аудиторію. Але вона молодець. Я її люблю, ціную, підтримую у всіх її починаннях", - заявив молодий виконавець.

Відео: Ivan NAVI у програмі "Світське життя" ("Світське життя")

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Марія Яремчук заявила, що хоче піти з шоу-бізнесу.

Популярна українська співачка Марія Яремчук йде зі сцени. Причиною відходу співачки, яка представляла Україну на Євробаченні 2014, став панічний страх перед сценою.

Співачка зізналася, що для неї кожен вихід на сцену - це "маленька смерть, як Голгофа".

"Німіє тіло, хочеться бігти. Твоя команда просто випирає тебе на сцену, і ти йдеш, бо як потім дивитися людям в очі! Я почала дуже довгий аналіз! Я зрозуміла, що та Марія Яремчук, яку бачили люди на екрані, це не та людина, якою я є", - сказала Яремчук.

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