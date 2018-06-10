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"Она еще о себе заявит": друг Марии Яремчук прокомментировал ее решение уйти со сцены

STYLERЗвёзды        10.06.2018 - 19:15
Фото: Ivan NAVI и Мария Яремчук (Пресс-служба)
Фото: Ivan NAVI и Мария Яремчук (Пресс-служба)

Молодой певец во всем поддерживает свою подругу

Молодой украинский певец Ivan NAVI прокомментировал решение своей подруги Марии Яремчук об уходе из мира шоу-бизнеса. Об этом Ivan NAVI рассказал в интервью Катерине Осадчей для программы "Светская жизнь".

Украинский певец, который записал вместе с Марией Яремчук совместную песню и поддерживает с ней дружеские отношения вне сцены, уверен, что певица ушла ненадолго.

"Когда я с ней поближе познакомился, я понял, что это не простая девушка, не простая творческая личность. И то, что она приняла такое решение, я ее поддержал. Я ее поддержал по одной простой причине, она ненадолго ушла, поверьте. Она еще о себе заявит. Она хочет делать что-то свое. Возможно она будет более "нишевая", не на большую аудиторию. Но она молодец. Я ее люблю, ценю, поддерживаю во всех ее начинаниях", - заявил молодой исполнитель.

Видео: Ivan NAVI в программе "Светская жизнь" ("Светская жизнь") 

Напомним, недавно украинская певица Мария Яремчук заявила, что хочет уйти из шоу-бизнеса.

Популярная украинская певица Мария Яремчук уходит со сцены. Причиной ухода певицы, представлявшей Украину на Евровидении 2014, стал панический страх перед сценой. 

Певица призналась, что для нее каждый выход на сцену - это "как маленькая смерть, как Голгофа". 

"Немеет тело, хочется бежать. Твоя команда просто выпирает тебя на сцену, и ты идешь, потому что как потом смотреть людям в глаза! Я начала очень долгий анализ! Я поняла, что та Мария Яремчук, которую видели люди на экране, это не тот человек, которым я являюсь", - сказала Яремчук.

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Теги: певец, певица, шоу-бизнес
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