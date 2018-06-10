"Она еще о себе заявит": друг Марии Яремчук прокомментировал ее решение уйти со сцены

Молодой певец во всем поддерживает свою подругу

Молодой украинский певец Ivan NAVI прокомментировал решение своей подруги Марии Яремчук об уходе из мира шоу-бизнеса. Об этом Ivan NAVI рассказал в интервью Катерине Осадчей для программы "Светская жизнь".

Украинский певец, который записал вместе с Марией Яремчук совместную песню и поддерживает с ней дружеские отношения вне сцены, уверен, что певица ушла ненадолго.

"Когда я с ней поближе познакомился, я понял, что это не простая девушка, не простая творческая личность. И то, что она приняла такое решение, я ее поддержал. Я ее поддержал по одной простой причине, она ненадолго ушла, поверьте. Она еще о себе заявит. Она хочет делать что-то свое. Возможно она будет более "нишевая", не на большую аудиторию. Но она молодец. Я ее люблю, ценю, поддерживаю во всех ее начинаниях", - заявил молодой исполнитель.

Видео: Ivan NAVI в программе "Светская жизнь" ("Светская жизнь")

Напомним, недавно украинская певица Мария Яремчук заявила, что хочет уйти из шоу-бизнеса.

Популярная украинская певица Мария Яремчук уходит со сцены. Причиной ухода певицы, представлявшей Украину на Евровидении 2014, стал панический страх перед сценой.

Певица призналась, что для нее каждый выход на сцену - это "как маленькая смерть, как Голгофа".

"Немеет тело, хочется бежать. Твоя команда просто выпирает тебя на сцену, и ты идешь, потому что как потом смотреть людям в глаза! Я начала очень долгий анализ! Я поняла, что та Мария Яремчук, которую видели люди на экране, это не тот человек, которым я являюсь", - сказала Яремчук.

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