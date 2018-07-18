"Вона схожа на батька": Світлана Лобода пояснила оригінальне ім'я дочки

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода порівняла дочку з героїнею скандинавських казок

Співачка Світлана Лобода розповіла про те, на кого схожа її молодша дочка і пояснила, чому вона дала їй таке незвичайне ім'я. Про це Світлана повідомила в інтерв'ю для російського журналу HELLO, пише ТСН.

Відома співачка Світлана Лобода продовжує тримати інтригу щодо того, хто є батьком її молодшої дочки. На питання про солиста німецької групи Rammstein Тилле Линдеманне, зірка відповідала ухильно.

"Мені здається, будь-яка жінка мріє, щоб батьком її дитини був Тілль. Я можу сказати, що він приголомшливий чоловік і просто неймовірна людина. А про те, який він артист, знає весь світ. І мені здається, що те, що мою дочку звати Тільда, це вже великий карт-бланш їй у житті", - сказала Світлана Лобода.

Вона пояснила, що ім'я для дочки у неї було приготовлено заздалегідь, але вона хотіла дочекатися її народження і упевнитися, що воно їй підходить.

"Я хотіла побачити дитину, познайомитися з нею і тільки після дати їй ім'я, яке визначає її життя і багато в чому долю. Я знала, як би мені хотілося назвати дитину, мені дуже подобалося це ім'я, воно було дуже символічним. Залишалося тільки дочекатися її появи, щоб запитати у доньки, чи згодна вона носити його. Коли вона народилася, я подивилася на неї і зрозуміла, що вона — точно Тільда. У неї не може бути іншого імені, воно їй ідеально підходить. Вона трохи схожа на героїню скандинавських казок. Очі, риси обличчя, дуже розумний, цікавий погляд", - пояснила зірка і додала, що в новонародженої дівчинки більше рис від батька.

"Більше на батька схожа. В ній є сила волі. Енергія. І смуток в очах", - зізналася артистка.

До речі, Тілль Лінденманн прокоментував чутки про стосунки зі Світланою Лободою.

Відео: STYLER.rbc.ua