"Вона щаслива": Оля Полякова зворушливо привітала чоловіка з днем народження (фото)

Співачка зізналася, що "просто любить" супруга

Відома українська співачка Оля Полякова показала шанувальникам зворушливе фото з чоловіком Вадимом Поляковим, який днями відзначав свій день народження. Відповідний пост виконавиця розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Я тебе просто люблю. З днем народження!", - сказала вона.

Слід уточнити, що на опублікованому знімку можна помітити як саму Олю, так й її чоловіка Вадима, який ніжно цілує її.

Фото: Оля Полякова з чоловіком Вадимом (instagram.com/polyakovamusic)

Не обійшли стороною фотознімок і шанувальники співачки, "розсипавшись" у компліментах на адресу чоловіка Полякової.

"Вітаю. Всього найкращого. Поряд з такою-то дівчиною ви точно будете щасливим. Вона щаслива", - сказала користувач Поліна Берегова.

"Вітаю з іменинником. Здоров'я, щастя, терпіння і любові. А головне, щоб красуні дочки та дружина радували і завжди залишалися поруч", - уточнила юзер Дарина Альховик.

"Клас. У самого кращого чоловіка поруч найкраща жінка. Браво вашому Вадиму. Щастя, здоров'я і міцних нервів. Вітаю", - уточнила користувач Соня Міщенко.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

До речі, відома українська співачка, суперблондинка Оля Полякова повідомила про небувале нахабство – в її ніг з'явився особистий аккаунт в соцмережі.

"Мої ноги створили свій аккаунт, невдячні, кажуть, що це вони зробили мене зіркою, не, ну не нахабство?" – написала 34-річна Полякова на своїй офіційній сторінці.

Варто відзначити, що фігурі співачки та її довжині ніг можуть позаздрити знамениті моделі Victoria's Secret. При зрості 180 см, ноги займають більшу частину тіла співачки - 127 см.

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