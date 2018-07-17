ONUKA, Monatik та інші відомі українці взяли участь у зйомці "Зіркової абетки"

Українці взяли участь у зйомці "Зіркової абетки"

Активісти хочуть, щоб "Зіркова абетка" з'явилася в кожній школі

33 учасника, 33 букви, 28 годин зйомки проекту "Зіркової азбуки". І це тільки один з 10 проектів, які громадська організація "Відчуй" реалізовує у рамках ініціативи "Коли тиша заговорила". Її мета - привернути увагу до теми втрати слуху та адаптації нечуючих людей. За статистикою, кожен дев'ятий житель країни втрачає слух і часто не здогадується про це. Мовою жестів розмовляють понад 250 тис. українців, а в школах її не вчать навіть на базовому рівні. Тому чверть мільйона людей живуть у своєму замкненому світі і ніяк не взаємодіють з тими, хто чує.

Засновники "Відчуй" вірять, що одного разу ця ситуація зміниться. Що кожен буде знати, як сказати жестовою мовою "привіт" і "дякую", а кожен, хто втрачає слух, зможе знайти порозуміння і підтримку. Перший крок можна зробити вже зараз - записатися на курс vumonline.ua і вивчити абетку жестової мови, як це зробили українські зірки.

"Ми хочемо, щоб "Зіркова абетка" з’явилася в кожній школі. І тоді дитина, яка збирається потролити однокласника зі слуховим апаратом, можливо, задумається. Ми хочемо змінити ставлення суспільства до нечуючих. Щоб люди не соромилися того, що з ними відбувається, і за прикладом інших знаходили вихід із важкої життєвої ситуації. Колись мені це вдалося. І, можливо, мій приклад допоможе іншим", - говорить засновник громадської організації "Відчуй".

Учасники проекту "Зіркова абетка" робили свій перший крок у вивченні жестової мови на знімальному майданчику, але багатьом тема втрати слуху була вже давно знайома.

"Моя бабуся народилася нечуючою, а дідусь втратив слух у дорослому віці, тому тема мені дуже близька. Я завжди хотів долучитися до подібного проекту. До речі, вже існує відеоінтерпретація моєї композиції "Кружит", знята жестовою мовою", - зазначив співак Дмитро Монатік.

Українці взяли участь у зйомці "Зіркової абетки"

Голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська вважає, що всі люди на землі повинні отримувати рівні можливості, увагу і повагу.

"Жестова мова - одна з найпоширеніших у світі. Англійську, німецьку, французьку мови ми вчимо, а цю мову - ні. Це неправильно", - додала вона.

Соліст проекту Ріаnобой Дмитро Шуров зазначив, що "глухота - це не тільки медичний діагноз".

"Є багато фізично здорових людей, які не хочуть чути оточуючих, не хочуть взаємодіяти з ними", - сказав музикант.

Українці взяли участь у зйомці "Зіркової абетки"

"Я десь півгодини майже нічого не чую після концертів, де нереальна гучність вушних моніторів, і по три рази все перепитую. Це повністю змінює реальність", - розповіла фронтвумен групи ONUKA Ната Жижченко.

Окрім зіркового проекту, вже цього року з’являться комікс для дітей, освітні матеріали, відеопроект, соціальні експерименти за участі лідерів думок. Також зараз тривають збори у щорічному інклюзивному наметовому таборі, який ГО "Відчуй" влаштовує вже п’ятий рік поспіль.

Виставка фотопроекту відбудеться в одній із київських галерей. Крім того, світлини стануть основою освітніх плакатів та матеріалів, рекламної кампанії з популяризації жестової мови, благодійного календаря тощо.

Українці взяли участь у зйомці "Зіркової абетки"

Додамо, що "Відчуй" - громадська організація, яка з 2011 року системно займається допомогою і соціальною адаптацією людей з порушеннями слуху. За сім років діяльності організація реалізувала понад 15 всеукраїнських проектів. Серед них: унікальний для України інклюзивний табір, спрямований на соціалізацію дітей із порушеннями слуху, створення креативного простору "ТАМ" та музичного класу "Біг Бах" для нечуючих, цикл уроків про інклюзію для школярів, безкоштовні онлайн-курси жестової мови широкого загалу. Дізнатися більше про проекти можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше росіянин перевів хіт групи "СКАЙ" на мову жестів.