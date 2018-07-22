Опальна Лобода похвалилася черговою нагородою від Муз-ТВ

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Українська артистка отримує вже другу нагороду від Муз-ТВ в 2018 році

Опальна співачка Світлана Лобода, екс-учасниця групи "ВІА Гра" часто їздить на територію Росії з виступами. Саме завдяки насиченій гастрольній діяльності дівчина і знайшла найсильніший фан-клуб в Росії. Про це стало відомо за результатами онлайн-голосування на сайті Муз-ТВ, в результаті якої Лобода отримала нагороду. Фотографію з кубком Світлана виклала в соціальній мережі Instagram.

Мама двох дітей і популярна співачка Світлана Лобода зображена на знімку з кубком у руках. На вручення нагороди артистка одягла чорну сукню з чокером, а також довгі сережки з камінням.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

"Мої #lobanda стали кращим Фан-клубом за підсумками чемпіонату Фан-клубів на @muztv", — написала артистка під фотографією.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/lobodaofficial

Шанувальники виконавиці щиро радіють за неї і не втомлюються писати хвалебні коментарі під знімком. Деякі пишуть, що сумнівалися в її перемозі.

"Красуня! Спасибі за концерт! Але дуже мало (((", " Ви чудова! Наша Суперзірка", "Не дивно", "Ти дуже гарна", "Світлана, ви класна", "Я думала у Бузової", "Дуже красива", — пишуть користувачі мережі.

Скріншоти коментарів поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial

Слід зазначити, що Світлана Лобода вийшла у фінал Чемпіонату фан-клубів разом з Сергієм Лазарєвим. За підсумками онлайн-голосування Лазарєв набрав всього 33% голосів, у той час як Світлані дісталися 67%.

Нагадаємо, що Лобода здивувала фанів неоднозначним вчинком на відео.

Відео: (video.rbc.ua)