Опальная Лобода похвасталась очередной наградой от Муз-ТВ

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Украинская артистка получает уже вторую награду от Муз-ТВ в 2018 году

Опальная певица Светлана Лобода, экс-участница группы "ВИА Гра" часто ездит на территорию России с выступлениями. Именно благодаря насыщенной гастрольной деятельности девушка и обрела самый сильный фан-клуб в России. Об этом стало известно по результатам онлайн-голосования на сайте Муз-ТВ, в результате которого Лобода получила награду. Фотографию с кубком Светлана выложила в социальной сети Instagram.

Мама двух детей и популярная певица Светлана Лобода изображена на снимке с кубком в руках. На вручение награды артистка надела черное платье с чокером, а также длинные серьги с камнями.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

"Мои #lobanda стали лучшим Фан-клубом по итогам чемпионата Фан-клубов на @muztv", — написала артистка под фотографией.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial

Поклонники исполнительницы искренне радуются за нее и не устают писать хвалебные комментарии под ее снимком. Некоторые пишут, что сомневались в ее победе.

"Красавица! Спасибо за концерт! Но очень мало (((", " Вы восхитительная! Наша Суперзвезда", "Не удивительно", "Ты очень красивая", "Светлана, вы классная", "Я думала у Бузовой", " Очень красивая", — пишут пользователи сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial

Следует отметить, что Светлана Лобода вышла в финал Чемпионата фан-клубов вместе с Сергеем Лазаревым. По итогам онлайн-голосования Лазарев набрал всего 33% голосов, в то время как Светлане достались 67%.

Напомним, что Лобода удивила фанов неоднозначным поступком на видео.

Видео: (video.rbc.ua)