"Почти как Леди Гага": в новом тизере Лобода страстно поцеловалась с девушкой (видео)

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Лобода удивила фанов неоднозначным поступком на видео

Опальная украинская певица Светлана Лобода, которая активно делает карьеру в России, опубликовала тизер на свою новую песню SuperStar. Видео она разместила на своей странице в Instagram.

"Все люди как люди. Teaser. Superstar", - подписала она видео.

Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

В прошлом тизере к клипу певица снялась, еще будучи беременной. Тогда пляски Лободы на на девятом месяце беременности потрясли публику.

Теперь Светлана предстала в образе потрясающей сексапильной красотки, которая зажигательно танцует. В видео есть момент, где Лобода, гуляя по пляжу, встречается с другой девушкой и страстно ее целует.

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 19 Июл 2018 в 5:11 PDT

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот ролик.

"Лучшая, самая-самая", "Почти как Леди Гага", "Потом будет поцелуй с беременной. Это вот еще более провокационно", "Секси, самая крутая.....самая сногсшибательная. Лобода рулит", - пишут фанаты певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

"Трейлер переплюнет трейлеры голливудских фильмов!", "Шикарная", "ждем клип", "Вот это огнишко", "Признак превосходства", - добавили в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Ранее Светлана Лобода презентовала песню "Суперзвезда" 8 июня на "Премии МУЗ-ТВ 2018. Трансформация". Аудиоряд пришелся по душе многим поклонникам, а вот клип к песне вызвал негодование среди поклонников творчества "лучшей исполнительницы 2018".

Светлана Лобода: наша или не наша