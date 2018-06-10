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"Суперзвезда": Светлана Лобода презентовала полную запись новой песни (видео)

STYLERЗвёзды        10.06.2018 - 12:07
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Презентация новой песни состоялась 8 июня в России

Опальная артистка Светлана Лобода презентовала песню "Суперзвезда" 8 июня на "Премии МУЗ-ТВ 2018. Трансформация". Аудиоряд пришелся по душе многим поклонникам, а вот клип к песне вызвал негодование среди поклонников творчества "лучшей исполнительницы 2018". Полная запись новой песни опубликована на YouTube-канале МУЗ-ТВ.

Видео: (YouTube/МУЗ-ТВ)

"Песня супер, зажигает моё тело, ты супер", "Лобода это конечно бесспорный ТОП!!!!!!!!!!!!!! Поздравляю с победой!!!!!!!!!!! Невероятная!", "Красотка", "Поистине СУПЕРЗВЕЗДА и кто бы что не говорил - награда лучшей певицы года заслужена!", "Шикарная Лобода, лучшая мама и трудяга и еще супер красивая", "Ох, шикарно запремьерила. LOBODA-даааа!!", "Лучшая, всех уложила на лопатки", – написали поклонники в комментариях.

Скриншот комментариев (YouTube/МУЗ-ТВ)

Недавно артистка выкладывала промо-тизер клипа к песне "Суперзвезда" в Instagram. Поклонники артистки по-разному отреагировали на танцы беременной Светланы Лободы. Некоторые посчитали такой клип вульгарным, другие же высоко оценили песню.

"Танец папуасов", "Очень круто", "Клааасссссс", " Странно что кто-то поддерживает эту хрень", "Блевотина", – прокомментировали пользователи сети видеодорожку.

Скриншот комментариев поста аккаунта (instagram.com/lobodaofficial)

 

 

Видео: (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что недавно артистка получила премию в номинации "лучшая исполнительница" по версии Муз-ТВ. Об этом Лобода написала в своем аккаунте Instagram.

Видео: video.rbc.ua

Опальная Лобода стала лучшей певицей в России Светлана Лобода появилась на красной дорожке российской премии МУЗ-ТВ 2018 (фото)
Теги: Светлана Лобода, премьера песни, муз-тв
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