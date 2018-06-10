"Суперзірка": Світлана Лобода презентувала повний запис нової пісні (відео)

Презентація нової пісні відбулася 8 червня в Росії

Опальна артистка Світлана Лобода презентувала пісню "Суперзірка" 8 червня на "Премії МУЗ-ТВ 2018. Трансформація". Аудіоряд припав до душі багатьом шанувальникам, а от кліп до пісні викликав обурення серед шанувальників творчості "кращої виконавиці 2018". Повний запис нової пісні опублікований на YouTube-каналі МУЗ-ТВ.

Відео: YouTube/МУЗ-ТВ)

"Пісня супер, запалює моє тіло, ти супер", "Лобода це звичайно безперечний ТОП!!!!!!!!!!!!!! Вітаю з перемогою!!!!!!!!!!! Неймовірна!", "Красуня", "Воістину СУПЕРЗІРКА і хто б що не говорив - нагорода кращої співачки року заслужена!", "Шикарна Лобода, краща мама і трудяга і ще супер красива", "Ох, шикарно запремьерила. LOBODA-даааа!!", "Краща, всіх поклала на лопатки", – написали шанувальники в коментарях.

Скріншот коментарів (YouTube/МУЗ-ТВ)

Нещодавно артистка викладала промо-тізер кліпу до пісні "Суперзірка" в Instagram. Шанувальники артистки по-різному відреагували на танці вагітної Світлани Лободи. Деякі вважають такий кліп вульгарним, інші ж високо оцінили пісню.

"Танець папуасів", "Дуже круто", "Клааасссссс", "Дивно що хтось підтримує цю хрень", "Блювотина", – прокоментували користувачі мережі видеодорожку.

Скріншот коментарів поста аккаунта (instagram.com/lobodaofficial)

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 8 Чер 2018 р. о 5:03 PDT

Відео: (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що нещодавно артистка отримала премію в номінації "краща виконавиця" за версією Муз-ТВ. Про це Лобода написала у своєму акаунті Instagram.

Відео: video.rbc.ua