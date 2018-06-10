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Опальная Лобода стала лучшей певицей в России

STYLERЗвёзды        10.06.2018 - 10:30
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Артистка получила премию Муз-ТВ в номинации "лучшая исполнительница 2018"

Украинская артистка, одна из популярнейших певиц страны, недавно родившая второго ребенка получила престижную российскую премию. Ради выступления в России в СК "Олимпийский" на "Премии МУЗ-ТВ 2018. Трансформация" она оставила новорожденную малышку. Как оказалось не зря: артистка получила премию в номинации "лучшая исполнительница". Об этом Лобода написала в своем аккаунте Instagram.

Вручение премии проходило 8 июня, однако о том, что певица получила награду она сообщила своим поклонникам в Instagram только 10 июня. Артистка опубликовала два снимка, на которых она запечатлена с наградой.Лобода надела облегающее платье-корсет и украшения Tiffany & Co.

 

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

"Этот вечер я запомню надолго! @muztv СПАСИБО, люблю", — написала артистка в подписи к фотографиям.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial

Поклонники исполнительницы поддержали решение судей Муз-ТВ 2018, сказав, что она заслуживает награду. Другие обратили внимание на внешний вид артистки, выразив свое неудовлетворение пластическими операциями певицы.

"Господи, что у тебя с губами?", "Заслужила. Она просто прелесть, умничка искренне поздравляем, что тут сказать. Звезда!!!!!!", "Поздравляю. Вы у нас самая лучшая. Спасибо за хит #superstar, шикарный был номер", "Просто хорошая певица", "Что называется...не зря приехала", "Восхищаюсь Вами!!! Вы большая молодец!", — написали пользователи сети.

Скриншот комментариев поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial

По результатам церемонии названы победители в 14 номинациях, а также были присуждены премии в специальных категориях.

Напомним, что опальная украинская певица Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в России, и недавно стала мамой во второй раз, появилась на красной дорожке премии "Премии МУЗ-ТВ 2018. Трансформация" в Москве.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: Светлана Лобода, премия, муз-тв
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