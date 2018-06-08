Светлана Лобода появилась на красной дорожке российской премии МУЗ-ТВ 2018 (фото)

Ради выступления на церемонии Лобода прилетела из Америки в Россию

Опальная украинская певица Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в России, и недавно стала мамой во второй раз, появилась на красной дорожке премии "Премии МУЗ-ТВ 2018. Трансформация" в Москве.

Скриншот поста (instagram.com/muztv)

Судя по фото мероприятия, беременность практически не сказалась на фигуре певицы. Звезда нарядилась в черное платье с декольте и босоножки.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/muztv)

Ради выступления на церемонии Лобода прилетела из Америки в Россию, оставив новорожденную малышку и ее старшую сестру со своей мамой в Лос-Анджелесе.

"Я всего на два дня прилетела в Москву из Лос-Анджелеса. Так скучала по сцене, работе. С моей новорожденной доченькой остались моя мама и старшая дочь. Сейчас выступлю на премии с новой песней, и ночью у меня самолет в Америку", - рассказала певица российским журналистам.

На вопрос, кто отец новорожденной младшей дочери, Лобода отказалась отвечать.

"Пока не хочу об этом говорить", – сказала Светлана.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на такой образ певицы.

"Все люди как люди, а она – суперзвезда"; "Не успела родить - сразу на сцену вышла"; "После родов выглядет великолепно"; "Суперзвезда! Человек может позволить себе и пластику и штукатурку"; "Сразу видно..кормящая мать", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/muztv)

Ранее сообщалось, что Алан Бадоев прокомментировал новый клип опальной Лободы.

Светлана Лобода: наша или не наша