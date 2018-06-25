Опальна Лобода після пологів вдвічі підняла розмір гонорару

Після народження дочки Лобода одразу повернулася до активної діяльності

Опальна українська співачка Світлана Лобода, яка виступає в Росії, після народження дочки в два рази підняла гонорар за виступи. Про це передає starhit.ru.

"Замовити приватний концерт Світлани коштує 50 тисяч євро. Дорога, проживання, трансфер для команди з 12 осіб лягають також на приймаючу сторону. Плюс добові в розмірі 200 євро", - розповіла Нателла Крапівіна, продюсер співачки.

Повідомляється, що в минулому році виступ Лободи коштувало дешевше – 25 тисяч євро.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com_lobodaofficial)

"Нічого дивного в зростанні винагороди немає. Так роблять багато – Брежнєва, Гагаріна... Адже тепер їм є від чого відмовлятися, – це час, який можна провести з дитиною. У Лободи взагалі окрема історія, літати на замовлення їй доведеться з Америки. Пропозицій Світлані надходить сила-силенна! І такий хід – якийсь фільтр, щоб мати змогу довше перебувати з дочками", - каже організатор зіркових концертів Євген.

Зазначимо, що після народження дочки Лобода одразу повернулася до активної діяльності і через два тижні після пологів полетіла в Москву на церемонію вручення премії МУЗ-ТВ.

Раніше повідомлялося, що продюсер опальної Світлани Лободи Нателла Крапівіна розповіла, чому співачка не виступає в Україні.

Світлана Лобода: наша чи не наша