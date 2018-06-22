Опальна Лоліта заявила, що не знає, хто такий Сенцов

СБУ заборонила Лоліті в'їзд в Україну і тепер вона не зможе побачити випускний дочки

Відома російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, якій СБУ на три роки заборонила в'їзд в нашу країну, поскаржилася, що не може приїхати в Київ на випускний дочки, а також заявила, що не знає, хто такий Олег Сенцов. Про це опальна зірка написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Фото: Донька Лоліти (instagram.com/lolitamilyavskaya)

В коментарях співачці нагадали про политзаключенном українців у РФ Олега Сенцове.

"Кожен робить свій вибір. Ви зробили ... і Сенцов теж зробив вибір ... Йому не хочете подивитися в очі?", - поцікавилася у Лоліти українці.

"Не знаю, хто такий Сенцов. А "вибір"зробили мільйони людей", - відповіла опальна співачка.

Скріншот коментарів (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Також зірка заявила, що буде працювати скрізь, де її чекають.

"Я працюю, і на це живе моя сім'я в Україні. Грати в різні політичні ігри, не будучи політиком, доля лицемірів. Я буду працювати скрізь, де мене чекають", - підсумувала Лоліта.

Скріншот коментарів (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Користувачі соцмережі обурилися такою заявою Лоліти. Їй нагадали, що за підтримку агресії Росії тепер довелося платити.

Скріншот коментарів (instagram.com/lolitamilyavskaya)

Артистка народилася в 1963 році в місті Мукачеве Закарпатської області , її дитинство і юність пройшли в Києві. Її дочка від шлюбу з Олександром Цекало, Єва, живе у матері Лоліти в Києві.

Раніше Лоліта пожаловалась, що її не пускають в Україну (фото).

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