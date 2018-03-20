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"Опять нашла коса на камень": поет Орлуша захистив Макаревича за пост про "злісних дебілів"

STYLERЗірки        20.03.2018 - 17:35
Фото: Андрій Орлов (РБК-Україна)
Фото: Андрій Орлов (РБК-Україна)

Вірш опубліковано у соцмережі письменника

Російський поет Андрій Орлов, відомий як Орлуша, встав на захист лідера групи "Машина часу" Андрія Макаревича. Він опублікував новий вірш на своїй Facebook-сторінці.

Нагадаємо, що музикант в одному зі своїх останніх постів висловився, що "є якийсь двадцять п'ятий кадр, який реально перетворює людей в злісних дебілів".

Зазначається, що представник МЗС Марія Захарова на висловлювання музиканта заявила: "Всі, хто ще захоче назвати росіян "злісними дебілами" - перестаньте ображати, такого права не маєте!".

"Дивовижно, але ж слово "дебіли" - воно ж з дипломатичного жаргону: саме так кілька років тому охарактеризував міністр закордонних справ Сергій Лавров своїх колег-дипломатів з Саудівської Аравії", - сказано в підпису.

Скріншот (facebook.com/orlusha)

Нагадаємо, що почалося все з того, що Макаревич опублікував у себе на Facebook пост про Америку, там він написав, що американы другии, добрішими росіян.

Артист відвідав США, де не був три роки.

"Якихось три роки не був в Америці. І вперше вразило - наскільки вони спокійніше, веселіше і добріші за нас. Це не вони стали краще - вони не стали краще. Це з нами відбувається щось жахливе", - написав Макаревич.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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"Двадцять п'ятий кадр працює": Макаревич пояснив росіянам, кого назвав "злісними дебілами" "З нами відбувається щось жахливе": Макаревич розлютив росіян постом про Америку
Теги: Андрей Макаревич, Орлуша
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