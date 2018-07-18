Поверніть Лесю: "Орел і Решка" залишає ще один ведучий

Фото: facebook.comOrelReshka

Напарницею провідного була відома російська телеведуча і блогер Анастасія Ивлеева

Ведучий популярного телешоу "Орел і Решка" Антон Птушкін залишає роботу в проекті. Про це передає прес-служба тревел-шоу на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Антон Птушкін (facebook.com/OrelReshka)

"Антон Птушкін йде з "Орла і Решки". Ось так, як грім серед ясного неба, і крижаним душем на наші голови звалилася ця новина. Поки вирішуємо, як далі жити. Будемо тримати вас в курсі", - сказано в повідомленні прес-служби.

Скріншот поста (facebook.com/OrelReshka)

Напарницею Антона на "Орел і Решці. Перезавантаження" була відома російська телеведуча і блогер Анастасія Ивлеева.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю інформацію. Юзери закликали творців повернути в проект Лесю Никитюк.

"Поверніть у проект Лесю, без неї нудно! Дуже шкода що її немає... Реально гідна і позитивна ведуча була", - пише Павло Суханов.

"Чудовий ведучий, розповідає цікаво і приємно дивитися, шкода що йде! А ви народ - злі, тільки б брудом когось поливати", - пишуть в мережі.

"Івлееву приберіть будь ласка. Ця гопница псує все враження від програми", - просять інші глядачі.

"Всі, на кого приємно дивитися і слухати - йдуть. Що у вас відбувається?" - дивуються фанати програми.

Скріншот коментарів (facebook.com/OrelReshka)

Раніше повідомлялося ведуча "Орла і Решки" показала пікантне фото з коханим. Настя Івлеева показала передплатникам спільні фото з музикантом Елджеєм.

5 недорогих і затишних місць для відпочинку на Чорному морі