Поверніть Лесю: "Орел і Решка" залишає ще один ведучий

Напарницею провідного була відома російська телеведуча і блогер Анастасія Ивлеева
Ведучий популярного телешоу "Орел і Решка" Антон Птушкін залишає роботу в проекті. Про це передає прес-служба тревел-шоу на своїй сторінці в Facebook.
Фото: Антон Птушкін (facebook.com/OrelReshka)
"Антон Птушкін йде з "Орла і Решки". Ось так, як грім серед ясного неба, і крижаним душем на наші голови звалилася ця новина. Поки вирішуємо, як далі жити. Будемо тримати вас в курсі", - сказано в повідомленні прес-служби.
Скріншот поста (facebook.com/OrelReshka)
Напарницею Антона на "Орел і Решці. Перезавантаження" була відома російська телеведуча і блогер Анастасія Ивлеева.
Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю інформацію. Юзери закликали творців повернути в проект Лесю Никитюк.
"Поверніть у проект Лесю, без неї нудно! Дуже шкода що її немає... Реально гідна і позитивна ведуча була", - пише Павло Суханов.
"Чудовий ведучий, розповідає цікаво і приємно дивитися, шкода що йде! А ви народ - злі, тільки б брудом когось поливати", - пишуть в мережі.
"Івлееву приберіть будь ласка. Ця гопница псує все враження від програми", - просять інші глядачі.
"Всі, на кого приємно дивитися і слухати - йдуть. Що у вас відбувається?" - дивуються фанати програми.
Скріншот коментарів (facebook.com/OrelReshka)
Раніше повідомлялося ведуча "Орла і Решки" показала пікантне фото з коханим. Настя Івлеева показала передплатникам спільні фото з музикантом Елджеєм.
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