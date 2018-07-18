Верните Лесю: "Орел и Решка" покидает еще один ведущий

Фото: facebook.comOrelReshka

Напарницей ведущего была известная российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева

Ведущий популярного телешоу "Орел и Решка" Антон Птушкин покидает работу в проекте. Об этом передает пресс-служба тревел-шоу на своей странице в Facebook.

Фото: Антон Птушкин (facebook.com/OrelReshka)

"Антон Птушкин уходит из "Орла и Решки". Вот так, как гром среди ясного неба, и ледяным душем на наши головы свалилась эта новость. Пока решаем, как дальше жить. Будем держать вас в курсе", - сказано в сообщении пресс-службы.

Скриншот поста (facebook.com/OrelReshka)

Напарницей Антона по "Орлу и Решке. Перезагрузка" была известная российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на эту информацию. Юзеры призвали создателей вернуть в проект Лесю Никитюк.

"Верните в проект Лесю, без нее скучно! Очень жаль что ее нет... Реально достойная и позитивная ведущая была", - пишет Павел Суханов.

"Замечательный ведущий, рассказывает интересно и смотреть приятно, жаль что уходит! А вы народ- злые, только бы грязью кого то поливать", - пишут в сети.

"Ивлееву уберите пожалуйста. Эта гопница портит все впечатление от программы", - просят другие зрители.

"Все, на кого приятно смотреть и слушать - уходят. Что у вас происходит?" - недоумевают фанаты программы.

Скриншот комментариев (facebook.com/OrelReshka)

Ранее сообщалось ведущая "Орла и Решки" показала пикантное фото с возлюбленным. Настя Ивлеева показала подписчикам совместные фото с музыкантом Элджеем.

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