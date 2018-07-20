Осадча розповіла, що не дозволяє собі робити під час відпочинку

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Багато підписників Осадчої підтримали її "табу"

Світська левиця Катя Осадча відпочиває на даний момент в Одесі, де, до речі, відбулася вечірка на честь прем'єри трейлера української комедії "Скажене весілля". Одним із продюсерів стрічки виступає чоловік Осадчої – ведучий Юрій Горбунов.

Поєднуючи приємне з корисним, Осадча також поспішила показати своїм підписникам в мережі instagram, як розслабляється на чорноморському курорті. Телеведуча поділилася з шанувальниками фото в блакитному купальнику і стильних окулярах.

При цьому українська ведуча розповіла, що не дозволяє собі робити під час відпочинку. Так, Осадча намагається не засмагати, а також е набирати зайву вагу. Все ж борг ведучої зобов'язує бути завжди "на висоті".

"Канікули! Я намагаюся не засмагати і не дозволяти собі зайвих калорій", - зазначила Осадча.

Однак телеведуча заспокоїла, що є й інші розваги.

"Зате є те, що я люблю і що корисно - плавати. Пішла запливати за буйки", - пише Катя Осадча.

Катя Осадча на відпочинку в Одесі (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники телеведучої поспішили прокоментувати її новий яскравий знімок.

"Як завжди, виглядаєте, Катю, на 16! Теж море, сонце, а от як вам вдається втриматись від зайвих калорій, певно таємниця", - зазначає olenapishniak.

"100% з вами згодна, я на пляжі завжди в тіні. Вважаю засмагу дуже шкідливою. Плюс, не подобається вигляд дуже засмаглого тіла, як ніби курка гриль", - посміхається oks_postranska.

"Оце правильно! Всі нормальні люди давно турбуються про своє здоров'я і не засмагають. Катя, введіть в тренд блідість шкіри", - коментує argentina_295.

"Дуже стильні окуляри! Чудово виглядають", - пише olgaverich.

"Плавати - це найкраще, повністю підтримую! До речі, в цьому році на море дозволяла собі і зайві калорії. Але ранкові пробіжки і денні поплавці все спалили) Так що іноді можна побалувати себе! Гарного відпочинку!" – пише yandrusenko.

Катя Осадча на відпочинку в Одесі (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча поділилася з шанувальниками дуже ніжним фото зі своїм сином – маленьким Іваном, який народився 18 лютого 2017 у шлюбі з Юрієм Горбуновим.

Відзначимо також, що у Осадчої є старший син Ілля від першого шлюбу з нардепом і бізнесменом Олегом Поліщуком. Ілля святкуватиме своє 16-річчя у вересні цього року.

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