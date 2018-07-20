Осадчая рассказала, что не разрешает себе делать во время отдыха

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Многие подписчики Осадчей поддержали ее "табу"

Светская львица Катя Осадчая отдыхает на данный момент в Одессе, где, к слову, состоялась вечеринка в честь премьеры трейлера украинской комедии "Скажене весілля". Одним из продюсеров киноленты выступает муж Осадчей – ведущий Юрий Горбунов.

Совмещая приятное с полезным, Осадчая также поспешила показать своим подписчикам в сети instagram, как расслабляется на черноморском курорте. Телеведущая поделилась с поклонниками фото в голубом купальнике и стильных очках.

При этом украинская ведущая рассказала, что не разрешает себе делать во время отдыха. Так, Осадчая старается не загорать, а также е набирать лишний вес. Все же долг ведущей обязывает быть всегда "на высоте".

"Каникулы! Я стараюсь не загорать и не позволять себе лишних калорий", - отметила Осадчая.

Однако телеведущая успокоила, что есть и другие развлечения.

"Зато есть то, что я люблю и что полезно – плавать. Пошла заплывать за буйки", - пишет Катя Осадчая.

Катя Осадчая на отдыхе в Одессе (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики телеведущей поспешили прокомментировать ее новый яркий снимок.

"Як завжди, виглядаєте, Катю, на 16! Теж море, сонце, а от як вам вдається втриматись від зайвих калорій, певно таємниця", - отмечает olenapishniak.

"100% с вами согласна, я на пляже всегда в тени. Считаю загар очень вредным. Плюс, не нравится вид слишком загорелого тела, как будто курица гриль", - улыбается oks_postranska.

"Вот правильно! Все нормальные люди давно беспокоятся о своей здоровье и не загорают. Катя, введите в тренд бледность кожи", - комментирует argentina_295.

"Очень стильные очки! Прекрасно смотрятся", - пишет olgaverich.

"Плавать - это лучшее, полностью поддерживаю! Кстати, в этом году на море позволяла себе и лишние каллории. Но утренние пробежки и дневные поплавки все сожгли) Так что иногда можно себя и побаловать! Хорошего отдыха!" – пишет yandrusenko.

Катя Осадчая на отдыхе в Одессе (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Катя Осадчая поделилась с поклонниками очень нежным фото со своим сыном – маленьким Иваном, который родился 18 февраля 2017 в браке с Юрием Горбуновым.

Отметим также, что у Осадчей есть старший сын Илья от первого брака с нардепом и бизнесменом Олегом Полищуком. Илья отпразднует свое 16-летие в сентябре этого года.

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