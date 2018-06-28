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Батько Меган Маркл різко висловився на адресу королеви Великобританії

STYLERЗірки        28.06.2018 - 23:38
Фото: Меган Маркл (royal.uk)
Фото: Меган Маркл (royal.uk)

Томас Маркл впевнений, що королева перешкоджає його дочці спілкуватися з ним

Батько Меган Маркл Томас Маркл нещодавно розповів про те, що після його останнього інтерв'ю, дочка зовсім перестала йому дзвонити і писати, про це повідомляється на tmz.com.

Батько герцогині Сасекської вже неодноразово дивував суспільство неординарними витівками і висловлюваннями. Цього разу він сказав, що вся королівська родина, включаючи Меган, вирішила негласно оголосити йому бойкот і не приймати чоловіка в якості повноправного члена сім'ї. Також Томас додав, що королева Великобританії планує зустріч з президентом США Дональдом Трампом, але уникає будь-яких контактів з ним.

Фото: Меган Маркл зі своїм батьком (facebook.com/RoyalsMag)

"Якщо королева готова зустрітися з нашим зарозумілим і бездушним президентом, у неї немає виправдання не зустрічатися зі мною, я не настільки поганий", - також говорить Томас Маркл.

73-річний чоловік категорично не згоден з рішенням королеви Єлизавети II ігнорувати його і твердо має намір перетнути океан, щоб зустрітися з Меган і її чоловіком.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррї знаходяться на межі розлучення.

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Теги: Меган Маркл
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