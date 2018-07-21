Одкровення бойфренда знаменитого співака: Джордж Майкл покінчив життя самогубством

Фото: Джордж Майкл

Бойфренд покійного Джорджа Майкла стверджує, що співак намагався покінчити життя самогубством не один раз

25 грудня 2016 року пішов з життя великий співак Джордж Майкл. І ось, через майже два роки, в ЗМІ з'явилася версія про те, що він покінчив життя самогубством. Про це повідомляє "The Sun", посилаючись на листи Фаді Фаваза – бойфренда артиста.

Нагадаємо, що хоч і сім'я померлого заявляла про природні причини смерті, поховали музиканта тільки 29 березня 2017 року, через цілих три місяці. Офіційна причина такої затримки в тому, що коронер чекав результатів токсикологічних тестів. Це викликало підозру серед фанатів співака, однак родичі артиста заявили: "всупереч деяким повідомленнями, не було ніяких підозрілих обставин, пов'язаних з його смертю".

Однак, коханець Джорджа Майкла, стиліст Фаді Фаваз, написав листа до ЗМІ, в якому він відверто розповів про те, що відбулося в той фатальний день: "Я втомився від того, що люди постійно запитують мене про те, що сталося в той різдвяний день. Дозвольте мені розповісти вам. Джордж помер у день народження його матері. І цей факт повинен відповісти на деякі питання. І я не кажу про те, що йому потрібно було п'ять спроб, щоб звести рахунки з життям. Думаю, що це важливо для складання повної і правдивої картини".

Варто відзначити, що це не перша заява Фаді Фаваза про самогубство його коханого – в минулому році він вже публікував цю інформацію на своїй сторінці в Twitter, але пізніше він спростував свої слова, аргументуючи це тим, що його акаунт зламали.

Нагадаємо, в минулому місяці в Америці помер відомий оперний співак Ніл Бойд.

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