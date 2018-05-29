Відкрилася правда про сексуальне насильство з боку зірки "Стартрек"

Звинувачення Джорджа Такеи виявилися брехнею

Актор Скотт Брантон розкрив правду про сексуальне насильство з боку зірки серіалу "Стартрек" Джорджа Такеи. За його словами, насправді він не пам'ятає, що саме сталося між ними. Артист зазначив, що він не злиться на свого кривдника. Про це повідомляє Vanity Fair.

Брантон розповів, що ще в 1981 вони з Такеі випивали у будинку артиста, а пізніше він відчув себе "дезорієнтованим, впав у крісло і відключився". Тоді "жертва" стверджував, що Такеі чіпав його геніталії, але пізніше зізнався, що не пам'ятає цього. Він підкреслив, що його не травмував цей інцидент.

"Я відчував себе таким привілейованим, тому що він був привабливим і знаменитим. Я подумав, що він міг би дружити з різними людьми, а спілкувався зі мною. Я просто хочу, щоб він вибачився за те, що скористався нашою дружбою", - додав Брантон . Джордж відреагував на це і заявив, що не тримає зла на свого кривдника, а "ця ситуація - частина важливої ​​дискусії в країні, яка належить до сексуальних домагань".

Нагадаємо, що Морган Фрімен вибачився перед жінками.