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Открылась правда о сексуальном насилии со стороны звезды "Стартрека"

STYLERЗвёзды        29.05.2018 - 23:20
Фото: скриншот youtube
Фото: скриншот youtube

Обвинения Джорджа Такеи оказались ложью

Актер Скотт Брантон раскрыл правду о сексуальном насилии со стороны звезды сериала "Стартрек" Джорджа Такеи. По его словам, на самом деле он не помнит, что именно произошло между ними. Артист отметил, что он не злится на своего обидчика. Об этом сообщает Vanity Fair.

Брантон рассказал, что еще в 1981 они с Такеи выпивали дома у артиста, а позже он почувствовал себя "дезориентировано, упал в кресло и отключился". Тогда "жертва" утверждал, что Такеи трогал его гениталии, но позже признался, что не помнит этого. Он подчеркнул, что его не травмировал этот инцидент. 

"Я чувствовал себя таким привилегированным, потому что он был привлекательным и знаменитым. Я подумал, что он мог бы дружить с разными людьми, а общался со мной. Я просто хочу, чтобы он извинился за то, что воспользовался нашей дружбой", - добавил Брантон. Джордж отреагировал на это и заявил, что не держит зла на своего обидчика, а "эта ситуация — часть важной дискуссии в стране, относящейся к сексуальным домогательствам". 

Напомним, что Морган Фримен извинился перед женщинами.

 

 

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Теги: кино, геи, актер, секс скандал
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