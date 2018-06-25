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"Відпустили маму трішки погуляти": Шоптенко показала фігуру вперше після пологів

STYLERЗірки        25.06.2018 - 11:48
Олена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
Олена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Українці засипали молоду маму Олену Шоптенко компліментами

Знаменита українська співачка, фіналістка проекту Танці з зірками Олена Шоптенко, яка на початку червня народила первістка, показала фігуру вперше після пологів.

У своєму Instagram-акаунті Олена опублікувала фото, на якому видно, що молода мама приступила до тренувань і активно повертається в колишню форму.

"Ідеальний вихідний - це коли Олексій Іванов (чоловік Олени Шоптенко - Ред.) з АА (Олексій Олексійович - син Олени Шоптенко - Ред.) відпустили маму трішки погуляти. Я скучала!" - зазначила зірка.

Олена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Олена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Користувачі мережі захопилися ідеальною фігурою Шоптенко.

"Альона, яка ви молодчинка! Любляча дружина, молода матуся і при цьому не забуваєте про улюблену справу!" - написала одна з підписниць Шоптенко.

Скріншот коментарів (instagram.com/alena_shoptenko)

"Як добре, що є чоловіки, які цінують захоплення жінки і розуміють, як важливо для неї черпати енергію, займаючись улюбленою справою", - додала ще одна прихильниця зірки.

Скріншот коментарів (instagram.com/alena_shoptenko)

Раніше Шоптенко розповіла подробиці про народження свого сина. За словами танцівниці, вона відчуває себе щасливою у новому статусі, але ще не до кінця розібралася в своїх почуттях.

"Відчуваю себе щасливою. Цей статус зовсім новий для мене і у мене поки ще було не багато часу розібратися у своїх почуттях, але, щоб я почала посміхатися, йому досить просто сопіти", - розповіла вона.

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Теги: фигура, Танці з зірками
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