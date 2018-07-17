"Пережити смерть сина мати не може": Ада Роговцева розповіла, чому їздить на Донбас

Фото: Ада Роговцева (facebook.com/teatrnalevomberegy)

Актриса також поділилася потаємними думками про свою любов

Відома українська актриса театру і кіно Ада Роговцева пояснила, чому їздить на фронт, і розповіла про свій націоналізм на творчій зустрічі в Одесі. Про це повідомляє видання Depo Одеса.

"мене різне говорять, що заробляю собі славу на поїздках на війну. Але це все - дурниці. Я просто знаю на собі: можна пережити будь-яке горе, навіть коли йдуть усі, але пережити смерть сина мати не може. Мати, яка втратила сина, - свята, її немає серед людей, вони поповнюють компанію невтішних. Я це розумію, і тому мене завжди звали в найнебезпечніші місця, як Чорнобиль, як і зараз АТО. Я потрібна їм як мати, щоб обійняти за всіх нас, ці хлопчики, чоловіки - це все мої діти", - повідомила артистка.

Також вона розповіла про те, що вона українська націоналістка і готова в будь-який момент померти за свою країну. "Але не потрібно при цьому впадати у вузький шовінізм, як говорила сама Леся Українка. Я абсолютно спокійно переходжу на російську мову, якщо у мене російськомовна аудиторія", - сказала Ада Роговцева.

Актриса поділилася своїм сокровенним про свого коханого Костянтина Степанкова, який пішов з життя 22 липня 2004 року після важкої тривалої хвороби.

"Кохання у моєму житті перемогло все. Але це і гріх у моєму житті, адже Костя був одружений, я навіть після його смерті займалася його сім'єю. У мужиків все це простіше, це у нас, жінок - правила, честь... А він ще був питущим, а це, хто знає, не приведи Бог нікому, несеш цей хрест і не скаржишся, коли рідна людина", - сказала артистка.

Вона розповіла, що після його смерті не знала, як жити далі. Її дочка Катя запропонувала написати мемуари, і навіть підняла їх старі листи. "Потім, коли вийшла книжка про історію нашої любові, мені стало легше, з боку я зрозуміла, що інтим банальний і наївний, якщо виноситься на люди", - розповіла Ада.

Вона також додала: "Я раджу вам - запишіть історію своєї родини, всі цінності в цих легендах, зауважте, все бабусі анекдотичні, парадоксальні, це їхня мудрість, ось чому я стала писати".

Раніше ми писали про те, що 16 липня Ада Роговцева відсвяткувала день народження. Її привітав, крім інших, і Петро Порошенко.

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