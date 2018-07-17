"Пережить смерть сына мать не может": Ада Роговцева рассказала, почему ездит на Донбасс

Фото: Ада Роговцева (facebook.com/teatrnalevomberegy)

Актриса также поделилась сокровенными мыслями про свою любовь

Известная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева объяснила, почему ездит на фронт, и рассказала о своем национализме на творческой встрече в Одессе. Об этом сообщает издание Depo Одеса.

"Обо мне разное говорят, что зарабатываю себе славу на поездках на войну. Но это все - ерунда. Я просто знаю на себе: можно пережить любое горе, даже когда идут все, но пережить смерть сына мать не может. Мать, потерявшая сына, - святая, ее нет среди людей, они пополняют компанию неутешительных. Я это понимаю, и поэтому меня всегда звали в опасные места, как Чернобыль, как и сейчас АТО. Я нужна им как мать, чтобы занять всех нас, эти мальчики, мужчины - это все мои дети", - сообщила артистка.

Также она рассказала о том, что она украинская националистка и готова в любой момент умереть за свою страну. "Но не нужно при этом впадать в узкий шовинизм, как говорила сама Леся Украинка. Я абсолютно спокойно перехожу на русский язык, если у меня русскоязычная аудитория", - сказала Ада Роговцева.

Актриса поделилась и своим сокровенным про своего возлюбленного Константина Степанкова, который ушел из жизни 22 июля 2004 года после тяжелой продолжительной болезни.

"Любовь в моей жизни победила все. Но это и грех в моей жизни, ведь Костя был женат, я даже после его смерти занималась его семьей. У мужиков все это проще, это у нас, женщин - правила, честь... А он еще был пьющим, а это, кто знает, не дай Бог никому, несешь этот крест и не жалуешься, когда родной человек", - сказала артистка.

Она рассказала, что после его смерти не знала, как жить дальше. Ее дочь Катя предложила написать мемуары, и даже подняла их старые письма. "Затем, когда вышла книга об истории нашей любви, мне стало легче, со стороны я поняла, что интим банальный и наивный, если выносится на люди", - рассказала Ада.

Она также добавила: "Я советую вам - запишите историю своей семьи, все ценности в этих легендах, заметьте, все бабушки анекдотические, парадоксальные, это мудрость, вот почему я стала писать".

Ранее мы писали о том, что 16 июля Ада Роговцева отпраздновала день рождения. Ее поздравил, помимо прочих, и Петр Порошенко.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Что вы не знали о поцелуях