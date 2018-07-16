День рождения Ады Роговцевой: Порошенко трогательно поздравил великую актрису

Ада Роговцева (фото: facebook.com/dniprorada)

Ада Роговцева отмечает юбилей и принимает поздравления от миллионов украинцев

16 июля Ада Роговцева празднует день рождения. По такому случаю великую украинскую актрису, которая на днях трогательно поддержала Сенцова на получении премии Одесского кинофестиваля, поздравил и президент Украины Петр Порошенко.

На своей Facebook-странице украинский гарант опубликовал поздравление, в котором пожелал многая лета народной артистке Украины.

"Иногда судьба дарит знакомство с людьми, которые буквально переворачивают твой мир. Талант, харизма, настойчивость, патриотизм, мудрость, невероятная свобода - это лишь малая доля добродетелей, которые олицетворяет сегодняшняя именинница, Ада Николаевна Роговцева", - отметил Порошенко.

Президент добавил, что каждый раз, когда он общается с Роговцевой, удивляется "той неисчерпаемой энергии, тому душевном теплу, которое она дарит".

"Эти разговоры действительно очень вдохновляющие. Не устану повторять, что благодарен Богу за возможность жить в эпоху Ады Роговцевой. Многая лета, Ада Николаевна!" - написал президент.

Часом доля дарує знайомство з людьми, які буквально перевертають твій світ. Талант, харизма, наполегливість, патріотизм, мудрість, неймовірна воля - це лише мала доля чеснот, які уособлює сьогоднішня іменинниця, Ада Миколаївна Роговцева. Щоразу спілкуючись з нею, дивуюся тій невичерпній енергії, тому душевному теплу, яке вона дарує. Ці розмови справді дуже надихаючі. Не втомлюся повторювати, що вдячний Богу за можливість жити в епоху Ади Роговцевої. Многая літа, Адо Миколаївно! Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 15 липня 2018 р.

Ада Роговцева празднует день рождения (видео: facebook.com/petroporoshenko)

Украинцы также поздравляют актрису с ее 80-летием.

"Поздравляем прекрасного человека и актрису. Ада Роговцева, с днем рождения!

За эти тяжелые для Украины годы, она открыла украинцам талант доброты, мужества, порядочности, патриотизма... Кланяемся вам, милая Адочка, к земле. Здоровья вам, счастья - до 120!" - написал один юзер.

Скриншот (facebook.com/petroporoshenko)

Ранее легендарная украинская актриса "открестилась" от выступлений в РФ и объяснила, почему ездит на Донбасс.

Видео: РБК-Украина