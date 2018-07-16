День народження Ади Роговцевої: Порошенко зворушливо привітав велику актрису

Ада Роговцева (фото: facebook.com/dniprorada)

Ада Роговцева відзначає ювілей і приймає вітання від мільйонів українців

16 липня Ада Роговцева святкує день народження. З такої нагоди велику українську актрису, яка днями зворушливо підтримала Сенцова на отриманні премії Одеського кінофестивалю, привітав і президент України Петро Порошенко.

На своїй Facebook-сторінці український гарант опублікував привітання, в якому побажав многая літа народній артистці України.

"Часом доля дарує знайомство з людьми, які буквально перевертають твій світ. Талант, харизма, наполегливість, патріотизм, мудрість, неймовірна воля - це лише мала доля чеснот, які уособлює сьогоднішня іменинниця, Ада Миколаївна Роговцева", - зазначив Порошенко.

Президент додав, що кожен раз, коли він спілкується з Роговцевою, дивується "тій невичерпній енергії, тому душевному теплу, яке вона дарує".

"Ці розмови справді дуже надихаючі. Не втомлюся повторювати, що вдячний Богу за можливість жити в епоху Ади Роговцевої. Многая літа, Адо Миколаївно!" - написав президент.

Годиною частка дарує знайомство з людьми, які буквально перевертають твій світ. Талант, харизма, наполегливість, патріотизм, мудрість, неймовірна воля - це лише мала частка чеснот, які уособлює сьогоднішня іменинниця, Ада Миколаївна Роговцева. Щоразу спілкуючись з нею, дивуюся тій невичерпній енергії, того душевного тепла, яке вона дарує. Ці розмови справді дуже надихаючі. Не втомлюся повторювати, що вдячний Богу за можливість жити в епоху Ади Роговцевої. Многая літа, Адо Миколаївно! Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 15 липня 2018 р.

Ада Роговцева святкує день народження (відео: facebook.com/petroporoshenko)

Українці також вітають актрису з її 80-річчям.

"Вітаємо прекрасну людину і актрису. Ада Роговцева, з днем народження!

За ці тяжкі для України роки, вона відкрила українцям талант доброти, мужності, порядності, патріотизму... Вклоняємося вам, мила Адочка, до землі. Здоров'я вам, щастя - до 120!" - написав один юзер.

Скріншот (facebook.com/petroporoshenko)

Раніше легендарна українська актриса "відхрестилася" від виступів в РФ і пояснила, чому їздить на Донбас.

Відео: РБК-Україна