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"Боже упаси": легендарная украинская актриса "открестилась" от выступлений в РФ

STYLERЗвёзды        24.06.2018 - 14:29
Фото: Ада Роговцева (facebook.com/teatrnalevomberegy)
Фото: Ада Роговцева (facebook.com/teatrnalevomberegy)

Роговцева отказалась выступать в РФ "ни за какие деньги"

Легендарная украинская актриса Ада Роговцева резко ответила на перспективу выступить на российской сцене. Об этом она сообщила в время интервью с журналистами, передает "Цензор.нет".

"Боже упаси. Кто же в Россию поедет? Мы же не идиоты. Представляешь – я еду в Россию! Вопроса такого нет", - сказала она.

Вместо России, по словам Роговцевой, она будет выступать в странах, в которых "уже есть заинтересованность".

"Мы можем ехать в Финляндию, Латвию, Литву, Эстонию, где уже есть заинтересованность. Я слышала, что поступили предложения из Германии и Израиля. Спектакль отыграется 40-50 раз, и слава Богу", - подчеркнула актриса.

Кстати, легендарная народная артистка Украины Ада Роговцева прибыла на передовую, где находится 503-й батальон морской пехоты ВСУ.

"Так, как вы живете и что переживаете – так не должно быть. Мы понесем вашу правду, мы говорим об этом. Сцена, свет, костюмы, музыка, выступления – здесь все по-другому. Вот, к примеру, воронка", - сказала актриса.

Более того, по словам Роговцевой, она "знает боль" людей, перед которыми устроила импровизированное выступление - 503-м батальоном морской пехоты ВСУ.

Как сообщалось ранее, легендарная актриса и народная артистка Украины Ада Роговцева рассказала, почему поддерживает военных на Донбассе и продолжает ездить в зону АТО (ООС).

"И среди всех я увидела одного высокого парня, который стоял на уровне со всеми без одной ноги, на костылях. Я тогда спросила у командира батальона, почему он с таким ранением не дома, и узнала, что этот солдат - лучший боец ​​здесь. Он воевал, после очередного обстрела остался без ноги, немного подлечился в госпитале и вернулся на передовую. Причем, собственную машину переоборудовал под пулемет, и продолжает защищать наш мир и спокойствие так, что с линии фронта его не вытянешь. Вот именно из-за таких мальчиков я езжу в зону АТО. Это невозможно передать или рассказать, это нужно увидеть", - резюмировала Рогвцева.

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Теги: Ада Роговцева, украинцы, Россия, выступление
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