"Перший млинець комом": ведучий Володимир Остапчук розповів, як почав готувати

Першим вчителем на кухні стала дружина

Ведучий нового кулінарного проекту "Король десертів" Володимир Остапчук розповів про те, як він пристрастився до створення кулінарних шедеврів.

На телеканалі "1+1" стартували зйомки нового кулінарного шоу "Король десертів". В цьому шоу талановиті кондитери з усієї України змагатимуться в створенні кулінарних шедеврів.

Ведучий нового проекту – Володимир Остапчук. Раніше він був ведучим Євробачення 2017.

Фото: Володимир Остапчук ("1+1")

Володимир зізнався, що перші його спроби приготувати щось на кухні, були невдалими, але дружина його всьому навчила.

"Напередодні народження нашого сина, коли Оленці було вже зовсім важко готувати, я став до плити. По неділях у нас день панкейків. І перший млинець у мене був комом. Потім під чуйним керівництвом дружини все вийшло. Потім м'ясо навчився смажити, зараз пішли десерти. Такі дивовижні суфлешки в мене виходять! У проекті "Король десертів" мені доведеться пробувати багато солодощів, але я попросив давати мені їх до 10 ранку", - розповів ведучий.

Фото: Володимир Остапчук на кухні ("1+1")

Він повідомив, що, коли родина чекала другу дитину, сподівався, що знову народиться дочка.

"Я більше розраховував на другу доньку. Дівчинка для тата – завжди принцеса. Виховує її мама, а тато балує, купує іграшки. З народженням сина доведеться, нарешті, включиться в батькову роботу. Ми готували Емілію до появи малюка. Казали: "Він зараз в животику, але він любить тебе, він виросте і буде тебе захищати". Пояснювали, що вона не менш популярна, але ми повинні будемо зараз приділяти молодшому більше уваги. І вона братика тискає, заціловують", - поділився Остапчук.

Фото: Володимир Остапчук з дітьми ("1+1")

Ведучий розповів, що в минулому році вони з дружиною відзначили 10-річчя спільного життя і зізнався, що його дружина Олена – його найкращий друг.

"Зараз якесь споживацьке ставлення до шлюбу. Не сподобався чоловік – ну є ж 7 мільярдів інших людей. Простіше за все сказати "до побачення". Але фортеця відносин перевіряється не в романтичні моменти, а під час криз. Любов – не постійна романтика. Це партнерство, дружба. У мене немає ближче друга, ніж моя дружина Олена. Навіть батьки не знають мене настільки добре, що вони не бачили всі мої сторони. Лена – абсолютно мій чоловік. Перед нею я не боюся відкритися і бути слабким. Якщо ви знайшли таку людину, не відпускайте її", - зазначив ведучий.

Фото: Родина Володимира Остапчука ("1+1")

До речі, Остапчук показав зворушливе фото з хрещення сина.

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