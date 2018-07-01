"За вашими проханнями": Ані Лорак показала унікальні кадри

Співачка показала себе у незвичній обстановці

Відома співачка Ані Лорак показала унікальні кадри своєї підготовки до концерту. Відео співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Відома українська співачка Ані Лорак, яка будує свою кар'єру в Росії, опублікувала унікальне відео. На кадрах цього ролика співачка показала, як готується до виходу на сцену.

Ані Лорак в шикарному блискучому платті стоїть на сходах, що ведуть на сцену і робить останні приготування перед своїм виходом.

Вона п'є воду, яку їй дає помічник, поправляє навушники і перевіряє роботу мікрофона.

"За вашими проханнями. Унікальні кадри підготовки до виходу на сцену. Це завжди хвилювання й передчуття зустрічі з вами", - так підписала це відео Ані Лорак.

Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 30 Чер 2018 в 12:11 PDT

Шанувальники гаряче подякували співачці за таке відверте і унікальне відео і написали співачці дуже багато теплих слів.

"Нереально люблю такі відео, дуже цікаво знати, що відбувається за лаштунками. Спасибі, що ділитесь з нами. Коли ви виходите на сцену, взагалі не видно, що ви хвилюєтеся, хоча за сценою все зовсім по-іншому. Глядачі відчувають вашу енергетику", - написала прихильниця.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

"Прекрасна співачка!", "Яка ви красуня. Бойовий настрій перед виходом на сцену, завжди хвилююче", "Шикарна фігура", - додали інші фанати.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

До речі, Ані Лорак зарядила фанатів позитивом

Співачка Ані Лорак опублікувала нову фотографію зі своєї фотосесії. На ній зірка в облягаючий блискучій сукні-сорочці, зовсім короткій.

"Дивитися прямо! Йти рівно! З посмішкою всередині! Позитивного, світлого дня!", - такий підписом до фото зарядила співачка Ані Лорак своїх шанувальників.

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