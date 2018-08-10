"По Звездам Босиком": відомий телеведучий випустив кліп про кохання

Зйомки кліпу "По Звездам Босиком" (фото: прес-служба артиста)

"По Звездам Босиком" - це радикально прогресивний крок для виконавця, який вибрав творчий вектор у бік чуттєвої та романтичної музики

Відомий телеведучий, продюсер, співак, шоумен і бізнесмен Геннадій Вітер випустив новий кліп про кохання ""По Звездам Босиком".

Новий ролик, яким артист поділився на своєму офіційному YouTube-каналі, розповідає зворушливу історію кохання двох сучасних людей.

Зйомки кліпу "По Звездам Босиком" (фото: прес-служба артиста)

"Нам хотілося розповісти цю історію кохання легко і невимушено. Щоб це було схоже почуттям справжньої жінки, яка може витримати багато, за покликом серця пройти сотні кілометрів, щоб поділитися душевним теплом зі своїм обранцем. Але при цьому завжди зберігає усередині себе дитячу віру в чудеса", - розповідає Геннадій про основну ідею композиції.

Gena VITER - "По Звездам Босиком"

У відео співак виступає в ролі цілителя розбитих жіночих сердець, розуміє їх переживання і здатний підтримати рядками пісень.

"Треба робити те, що вважаєш за потрібне, менше прислухатися до думки сторонніх людей, тому що досить часто це як раз і є ступором для того, щоб прийняти те чи інше рішення. Потрібно не боятися бути веселим і по максимуму вірити в свої сили. Це найголовніше", - зазначив артист.

Зйомки кліпу "По Звездам Босиком" (фото: прес-служба артиста)

Нагадаємо, що названо ім'я спеціального музичного гостя великого концерту гурту "Океан Ельзи" до Дня Незалежності.