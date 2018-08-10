"По Звездам Босиком": известный телеведущий выпустил клип о любви

Съемки клипа "По Звездам Босиком" (фото: пресс-служба артиста)

"По Звездам Босиком" - это радикально прогрессивный шаг для исполнителя, который выбрал творческий вектор в сторону чувственной и романтической музыки

Известный телеведущий, продюсер, певец, шоумен и бизнесмен Геннадий Витер выпустил новый клип о любви "По Звездам Босиком".

Новый ролик, которым артист поделился на своем официальном YouTube-канале, рассказывает трогательную историю любви двух современных людей.

Съемки клипа "По Звездам Босиком" (фото: пресс-служба артиста)

"Нам хотелось рассказать эту историю любви легко и непринужденно. Чтобы это было сродни чувствам настоящей женщины, которая может выдержать многое, по зову сердца пройти сотни километров, чтобы поделиться душевным теплом со своим избранником. Но при этом всегда сохраняет внутри себя детскую веру в чудеса", - рассказывает Геннадий об основной идее композиции.

Gena VITER - По Звездам Босиком

В видео певец выступает в роли врачевателя разбитых женских сердец, понимающий их переживания и способный поддержать строчками песен.

"Нужно делать то, что считаешь нужным, поменьше прислушиваться к мнению посторонних людей, потому что довольно часто это как раз и является ступором для того, чтобы принять то или иное решение. Нужно не бояться быть веселым и по максимуму верить в свои силы. Это самое главное", - отметил артист.

Съемки клипа "По Звездам Босиком" (фото: пресс-служба артиста)

Напомним, что названо имя специального музыкального гостя большого концерта группы "Океан Ельзи" ко Дню Независимости.