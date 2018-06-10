Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження

Ганна Селюкова одружилася з чемпіоном світу по покеру Євгеном Качаловим

Переможниця четвертого сезону української версії реаліті-шоу "Холостяк" Анна Селюкова стала обраницею чемпіона світу з покеру Євгена Качалова. Радісну новину повідомив чоловік у своєму акаунті в Instagram.

Урочиста церемонія одруження пройшла в суботу, 9 червня, в одному із заміських ресторанів Києва. Анна Селюкова та Євген Качалов запросили на святкування світлої події 75 гостей, які приїхали з різних країн.

Фото: (instagram.com/ekatchalov)

Для торжества наречена обрала дві сукні – одна від українського дизайнера Katerina Kvit, друга – результат спільної роботи американського та українського бренду. Медовий місяць пара проведе в Італії. До речі, там же наречена святкувала дівич-вечір.

Анна і Євген разом вже чотири роки. Пропозицію руки і серця дівчина отримала в 2015 році під час подорожі в Ісландію.

Євген Качалов є чемпіоном світу з покеру і єдиним учасником професійної команди PokerStars Pro від України, на рахунку якого безліч перемог і загальна сума виграшу близько 8 млн доларів.

Нагадаємо, що нещодавно були названі 5 претендентів на роль головного холостяка країни, який буде брати участь в 9 сезоні шоу. Один з претендентів на роль головного героя 9 сезону романтичного реаліті "Холостяк" на СТБ Сергій Цибульський розповів, чому він все ще один, яку дівчину хоче бачити поряд з собою, і які, на його думку, труднощі можуть виникнути у стосунках з дитиною.

Відео: video.rbc.ua