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Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания

STYLERЗвёзды        10.06.2018 - 16:00
Фото: (facebook.com/TheBachelorUa)
Фото: (facebook.com/TheBachelorUa)

Анна Селюкова поженилась с чемпионом мира по покеру Евгением Качаловым

Победительница четвертого сезона украинской версии реалити-шоу "Холостяк" Анна Селюкова стала избранницей чемпиона мира по покеру Евгения Качалова. Радостную новость сообщил супруг в своем аккаунте в Instagram.

Торжественная церемония бракосочетания прошла в субботу, 9 июня, в одном из загородных ресторанов Киева. Анна Селюкова и Евгений Качалов пригласили на празднование светлого события 75 гостей, которые приехали из разных стран.

Фото: (instagram.com/ekatchalov)

Для торжества невеста выбрала два платья – одно от украинского дизайнера Katerina Kvit, второе – результат совместной работы американского и украинского бренда. Медовый месяц пара проведет в Италии. Кстати, там же невеста праздновала девичник.

Анна и Евгений вместе уже четыре года. Предложение руки и сердца девушка получила в 2015 году во время путешествия в Исландию.

Евгений Качалов является чемпионом мира по покеру и единственным участником профессиональной команды PokerStars Pro от Украины, на счету которого множество побед и общая сумма выигрыша около 8 млн долларов.

Напомним, что недавно были названы 5 претендентов на роль главного холостяка страны, который будет участвовать в 9 сезоне шоу. Один из претендентов на роль главного героя 9 сезона романтического реалити "Холостяк" на СТБ Сергей Цибульский рассказал, почему он все еще один, какую девушку хочет видеть рядом с собой, и какие, по его мнению, сложности могут возникнуть в отношениях с ребенком.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: Холостяк, Шоу, Холостяк 4
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