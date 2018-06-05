Впервые героем шоу "Холостяк" может стать отец с ребенком: появились подробности

Мужчина уверен, что никаких сложностей в связи с тем, что он воспитывает ребенка, быть не может

Один из претендентов на роль главного героя 9 сезона романтического реалити "Холостяк" на СТБ Сергей Цибульский рассказал, почему он все еще один, какую девушку хочет видеть рядом с собой, и какие, по его мнению, сложности могут возникнуть в отношениях с ребенком.

Фото: Сергей Цибульский (пресс-служба)

Сергей – бизнесмен, отец 2-летнего ребенка, брат известной телеведущей и певицы Ольги Цибульской. Он очень амбициозен, планирует стать общественным лидером. При этом, мужчина признается, что в последнее время часто переключал фокус с личной жизни на сына, родителей, учебу и досуг. Именно поэтому он пока одинок, но с помощью проекта "Холостяк" может найти свою половинку. По словам Сергея, девушка, которая могла бы ему понравиться, должна излучать страстную женскую энергию.

Фото: Сергей Цибульский (пресс-служба)

"Некоторым манерам можно научиться - красиво разговаривать, изучить техники искушения, но выбираем мы за другое – это какие-то природные особенности, которые притягивают нас. Если бы мы выбирали по формальным параметрам, мы бы на сайтах знакомств добавляли не в друзья, а сразу в жены. Но мы ищем родство душ", - говорит он.

Фото: Сергей Цибульский (пресс-служба)

Сергей уверен, что никаких сложностей в связи с тем, что он воспитывает ребенка, быть не может. "Некоторые сложности будут, когда появятся дети в новом браке. Это норма", - улыбается Цибульский.

Претендент на роль в шоу хочет показать женщинам, насколько мужчины ценят такие женские качества, как женственность, воспитанность, терпение, выдержка.

"Женщины должны развивать в себе качества для душевной гармонии, что, к сожалению, сейчас не является достаточно популярным. Женщины осваивают какие-то новые навыки и знания, только если они являются модным трендом. Например – в моде позитивная психология, все читают ее, не обращая внимания на множество других тем и направлений, куда можно развиваться", - сетует он.

Отметим, впервые за всю историю романтического реалити "Холостяк" зрители получили возможность принять участие в выборе главного героя. В эфире финального пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" Роза Аль-Намри назвала имена 5 претендентов, один из которых может стать девятым Холостяком. Это Никита Добрынин, Артем Приходько, Сергей Цибульский, Богдан Юсипчук, Владислав Безрук.

Ранее сообщалось, что известный телеведущий и главный редактор журнала XXL Никита Добрынин рассказал, почему он готов искать любовь на телепроекте "Холостяк".

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