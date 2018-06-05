Вперше героєм шоу "Холостяк" може стати батько з дитиною: з'явилися подробиці

Чоловік упевнений, що ніяких складнощів у зв'язку з тим, що він виховує дитину, бути не може

Один з претендентів на роль головного героя 9 сезону романтичного реаліті "Холостяк" на СТБ Сергій Цибульський розповів, чому він все ще один, яку дівчину хоче бачити поряд з собою, і які, на його думку, труднощі можуть виникнути у стосунках з дитиною.

Фото: Сергій Цибульський (прес-служба)

Сергій – бізнесмен, батько 2-річної дитини, брат відомої телеведучої та співачки Ольги Цибульської. Він дуже амбітний, планує стати громадським лідером. При цьому, чоловік зізнається, що останнім часом часто перемикав фокус з особистого життя на сина, батьків, навчання і дозвілля. Саме тому він поки самотній, але з допомогою проекту "Холостяк" може знайти свою половинку. За словами Сергія, дівчина, яка могла б йому сподобатись, повинна випромінювати страсну жіночу енергію.

Фото: Сергій Цибульський (прес-служба)

"Деяким манерам можна навчитися красиво розмовляти, вивчити техніки спокуси, але ми вибираємо за інше – це якісь природні особливості, які притягують нас. Якщо б ми вибирали по формальним параметрам, ми б на сайтах знайомств додавали не друзі, а відразу в дружини. Але ми шукаємо спорідненість душ", - говорить він.

Фото: Сергій Цибульський (прес-служба)

Сергій упевнений, що ніяких складнощів у зв'язку з тим, що він виховує дитину, бути не може. "Деякі складності буде, коли з'являться діти в новому шлюбі. Це норма", - посміхається Цибульський.

Претендент на роль в шоу хоче показати жінкам, наскільки чоловіки цінують такі жіночі якості, як жіночність, вихованість, терпіння, витримка.

"Жінки повинні розвивати в собі якості для душевної гармонії, що, на жаль, зараз не є досить популярним. Жінки освоюють якісь нові навички та знання, тільки якщо вони є модним трендом. Наприклад – в моді позитивна психологія, всі читають її, не звертаючи уваги на безліч інших тем і напрямків, куди можна розвиватися", - нарікає він.

Відзначимо, вперше за всю історію романтичного реаліті "Холостяк" глядачі отримали можливість взяти участь у виборі головного героя. В ефірі фінального пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж" Троянда Аль-Намри назвала імена 5 претендентів, один із яких може стати дев'ятим Холостяком. Це Микита Добринін, Артем Приходько, Сергій Цибульський, Богдан Юсипчук, Владислав Безрук.

Раніше повідомлялося, що відомий телеведучий і головний редактор журналу XXL Микита Добринін розповів, чому він готовий шукати любов на телепроекті "Холостяк".

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