"Чому б ні": Світоліна розповіла, за кого хоче вийти заміж

Перша ракетка України обрала собі нареченого

Відома тенісистка, перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, чи хоче вона вийти заміж за принца. Про це 23-річна спортсменка повідомила в інтерв'ю журналу Viva, передає xsport.ua.

"Ну, напевно, хотілося б. Не думаю, що є такі дівчата, які не хотіли стати принцесами. Але при цьому підозрюю, що в тенісі я навряд чи змогла б так побудувати свою кар'єру", - зазначила вона.

"Хоча чому б і ні?" – додала Світоліна.

Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)

Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)

Нагадаємо, Світоліна вилетіла в третьому раунді "Ролан Гаррос" .

До речі, Світоліна розповіла про почуття до України.

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