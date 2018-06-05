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"Чому б ні": Світоліна розповіла, за кого хоче вийти заміж

STYLERЗірки        05.06.2018 - 15:19
Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)
Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)

Перша ракетка України обрала собі нареченого

Відома тенісистка, перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, чи хоче вона вийти заміж за принца. Про це 23-річна спортсменка повідомила в інтерв'ю журналу Viva, передає xsport.ua.

"Ну, напевно, хотілося б. Не думаю, що є такі дівчата, які не хотіли стати принцесами. Але при цьому підозрюю, що в тенісі я навряд чи змогла б так побудувати свою кар'єру", - зазначила вона.

"Хоча чому б і ні?" – додала Світоліна.

Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)

Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)

Нагадаємо, Світоліна вилетіла в третьому раунді "Ролан Гаррос" .

До речі, Світоліна розповіла про почуття до України.

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Теги: теніс, Еліна Світоліна
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