"Підтвердження цьому — кривавий переворот": відома актриса пояснила "рабську психологію" росіян

За її словами, диктатори розбудили в людях найгірше

Відома російська актриса і співачка Аліка Смєхова назвала росіян рабами. Про це вона сказала в інтерв'ю "Московському комсомольцю".

Відома російська актриса і співачка Аліка Смєхова заявила, що у росіян ще не искоренилась "рабська психологія".

"Знаєте, я нещодавно подумала: адже тільки в 1861 році скасували кріпосне право. Це ж зовсім недавно! Тому, на жаль, рабська психологія ще жива, підтвердження цьому — кривавий переворот, я навіть не хочу називати це революцією. Люди, які писали доноси, — вони звідти", - сказала актриса.

Аліка Смєхова зазначила, що диктатори розбудили в людях найстрашніше і темне.

"Ну, ось вони і писали, раби. Просто Сталін, немов біс, розбудила в людях саме страшне, темне. У темних людей, а в світлих — ні. Були ж герої, які сиділи по 15, 20 років і нікого не видавали, зберегли людське обличчя", - додала Смєхова.

До речі російська актриса заступилася за Україну.

"Я працювала нещодавно в Україні і не побачила нічого того, що у нас кажуть. Ніхто мене ні в*тником, ні м*скалем не називав, скрізь люди нормальні. Мені здається, це все політика", - підкреслила вона.