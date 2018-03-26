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"Подтверждение этому — кровавый переворот": известная актриса объяснила "рабскую психологию" россиян

STYLERЗвёзды        26.03.2018 - 08:56
Фото: Алика Смехова (twitter.com ruhellomagazine)
Фото: Алика Смехова (twitter.com ruhellomagazine)

По ее словам, диктаторы разбудили в людях самое плохое

Известная российская актриса и певица Алика Смехова назвала россиян рабами. Об этом она сказала в интервью "Московскому комсомольцу".

Известная российская актриса и певица Алика Смехова заявила, что у россиян еще не искоренилась "рабская психология".

"Знаете, я недавно подумала: а ведь только в 1861 году отменили крепостное право. Это же совсем недавно! Поэтому, к сожалению, рабская психология еще жива, подтверждение этому — кровавый переворот, я даже не хочу это революцией называть. Люди, которые писали доносы, — они оттуда", - сказала актриса.

Алика Смехова отметила, что диктаторы разбудили в людях самое страшное и темное.

"Ну вот они и писали, рабы. Просто Сталин, словно бес, разбудил в людях самое страшное, темное. В темных людях, а в светлых — нет. Были же герои, которые сидели по 15, по 20 лет и никого не выдавали, сохранили человеческое лицо", - добавила Смехова.

Кстати российская актриса заступилась за Украину.

"Я работала недавно в Украине и не увидела ничего того, что у нас говорят. Никто меня ни в*тником, ни м*скалем не называл, везде люди нормальные. Мне кажется, это все политика", - подчеркнула она.

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Теги: актриса
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