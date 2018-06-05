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Напівоголений і мокрий Винник підкорив прихильниць відвертим відео

STYLERЗірки        05.06.2018 - 08:49
Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)
Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Співак влаштував собі відпочинок

Відомий український співак Олег Винник, який був визнаний найкрасивішим чоловіком 2018 року за версією Viva, поділився з шанувальниками новим відео. На своїй сторінці у соцмережі Instagram виконавець опублікував кадр зі свого відпочинку.

На відео співак розслабляється в басейні.

"Трохи релаксу", - написав Винник.

Відео: Олег Винник в басейні (instagram.com/olegg.vynnyk)

Ролик прокоментували багато користувачів мережі:

"Ого".

"Супер. Приємного релаксу! Дай Вам бог сили".

"Супер! І я хочу".

"Круто".

"Краса".

"Так і треба. Ви це заслужили".

"Олег Винник, ти супер".

Скріншот коментарів (instagram.com/olegg.vynnyk)

Раніше Винник розповів, як йому вдалося схуднути.

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Теги: Олег Винник
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