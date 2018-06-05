Напівоголений і мокрий Винник підкорив прихильниць відвертим відео

Співак влаштував собі відпочинок
Відомий український співак Олег Винник, який був визнаний найкрасивішим чоловіком 2018 року за версією Viva, поділився з шанувальниками новим відео. На своїй сторінці у соцмережі Instagram виконавець опублікував кадр зі свого відпочинку.
На відео співак розслабляється в басейні.
"Трохи релаксу", - написав Винник.
Відео: Олег Винник в басейні (instagram.com/olegg.vynnyk)
Ролик прокоментували багато користувачів мережі:
"Ого".
"Супер. Приємного релаксу! Дай Вам бог сили".
"Супер! І я хочу".
"Круто".
"Краса".
"Так і треба. Ви це заслужили".
"Олег Винник, ти супер".
Скріншот коментарів (instagram.com/olegg.vynnyk)
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