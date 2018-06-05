Полуобнаженный и мокрый Винник покорил поклонниц откровенным видео

Певец устроил себе отдых
Известный украинский певец Олег Винник, который был признан самым красивым мужчиной 2018 года по версии Viva, поделился с поклонниками новым видео. На своей странице в соцсети Instagram исполнитель опубликовал кадр со своего отдыха.
На видео певец расслабляется в бассейне.
"Немного релакса", - написал Винник.
Видео: Олег Винник в бассейне (instagram.com/olegg.vynnyk)
Ролик прокомментировали многие пользователи сети:
"Ого".
"Супер. Приятного релакса! Дай Вам бог силы".
" Супер! И я хочу".
"Круто".
"Красота".
"Так и надо. Вы это заслужили".
"Олег Винник, ты супер".
Скриншот комментариев (instagram.com/olegg.vynnyk)
Ранее Винник рассказал, как ему удалось похудеть.
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