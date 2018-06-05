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Полуобнаженный и мокрый Винник покорил поклонниц откровенным видео

STYLERЗвёзды        05.06.2018 - 08:49
Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)
Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Певец устроил себе отдых

Известный украинский певец Олег Винник, который был признан самым красивым мужчиной 2018 года по версии Viva, поделился с поклонниками новым видео. На своей странице в соцсети Instagram исполнитель опубликовал кадр со своего отдыха.

На видео певец расслабляется в бассейне.

"Немного релакса", - написал Винник.

Видео: Олег Винник в бассейне (instagram.com/olegg.vynnyk)

Ролик прокомментировали многие пользователи сети:

"Ого".

"Супер. Приятного релакса! Дай Вам бог силы".

" Супер! И я хочу".

"Круто".

"Красота".

"Так и надо. Вы это заслужили".

"Олег Винник, ты супер".

Скриншот комментариев (instagram.com/olegg.vynnyk)

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Теги: Олег Винник
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