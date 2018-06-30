"Полякова відпочиває": Леся Нікітюк вразила фанатів довгими ногами (фото)

Користувачі мережі захоплюються фотографіями з відпочинку Лесі Нікітюк в Батумі

Популярна українська ведуча Леся Нікітюк нещодавно вирушила на Грузію, Батумі. У соціальній мережі Instagram вона раніше публікувала фотографії з пляжу в Батумі і на яхті. Тепер "сонячна" Никитюк виклала знімки з "ногами-хмарочосами". Довгі ноги вразили шанувальників ведучої, про що вони написали в коментарях.

"Батумі ти прекрасний!!! Давно мріяла сюди прилетіти! 100500 років тому я була в Тбілісі... тоді я вперше познайомилася зі смачною і доброзичливою Грузією! Хочу зазначити що в Грузії зараз справжній будівельний БУМ...і те що я побачила в Батумі цьому підтвердження! Місто з його набережної дуже нагадує мені Маямі! Такі знаєте... Калорійні...Ой, Колоритні Грузинські Майямі красиві, височенні готельні комплекси за кілька років, виросли як гриби!" — написала Нікітюк в підписі до фотографій, опублікованих в мережі.

Скріншот поста аккаунта (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Деякі шанувальники прокоментували справжню красу Батумі, а інші звернули увагу на ноги ведучої і зовнішність в цілому.

"Так, у Батумі дуже красиво і сучасно! Спочатку здивували відмінні дороги, а коли заїхали на набережну вразила архітектура. Красива набережна, велосипедні доріжки, пальми, чисте море і звичайно ж привітні люди! Так, Леся - Батумі прекрасний, згодна з тобою!! Я закохалася в це місто. P. S. Леся, гарні фото у тебе", "Богиня! Просто шикардос)))", "А ноги, а ноги — даються лише не багатьом..", – написали шанувальники.

Також фанати порівняли довжину і красу ніг Лесі Никитюк з Ольгою Поляковою, популярною українською виконавицею.

"Так, так! Оля Полякова явно занервує", " Ого! Ноги як у Полякової)", "Ох, ножища, Полякова відпочиває", "Цікаво, у кого ноги довші у Полякової чи Лесі Никитюк?" — написали шанувальники у коментарях.

Скріншот коментарів поста аккаунта (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк похвалилася результатом схуднення, опублікувавши кілька "струнких" фото.

Відео: (video.rbc.ua)