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"Полякова отдыхает": Леся Никитюк поразила фанатов длинными ногами (фото)

STYLERЗвёзды        30.06.2018 - 18:00
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети восхищаются фотографиями с отдыха Леси Никитюк в Батуми

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк недавно отправилась на в Грузию, Батуми. В социальной сети Instagram она ранее публиковала фотографии с пляжа в Батуми и на яхте. Теперь "солнечная" Никитюк выложила снимки с "ногами-небоскребами". Длинные ноги поразили поклонников ведущей, о чем они написали в комментариях.

"Батуми ты прекрасен!!! Давно мечтала сюда прилететь! 100500 лет назад я была в Тбилиси... тогда я впервые познакомилась с вкусной и доброжелательной Грузией! Хочу отметить что в Грузии сейчас настоящий строительный БУМ...и то что я увидела в Батуми этому подтверждения! Город с его набережной очень напоминает мне Майями! Такие знаете... Калорийные...Ой, Колоритные Грузинские Майями красивые, высоченные гостиничные комплексы за несколько лет, выросли как грибы!" — написала Никитюк в подписи к фотографиям, опубликованным в сети.

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/lesia_nikituk)

 

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Некоторые поклонники прокомментировали настоящую красоту Батуми, а другие обратили внимание на ноги ведущей и внешность в целом.

"Да, в Батуми очень красиво и современно! Сначала удивили отличные дороги, а когда заехали на набережную то поразила архитектура. Красивая набережная, велосипедные дорожки, пальмы, чистое море и конечно же приветливые люди! Да, Леся - Батуми прекрасен, согласна с тобой!! Я влюбилась в этот город. P.S. Леся, красивые фото у тебя", "Богиня! Просто шикардос)))", "А ноги, а ноги — даются лишь не многим..", – написали поклонники.

Также фанаты сравнили длину и красоту ног Леси Никитюк с Ольгой Поляковой, популярной украинской исполнительницей.

"Да, да! Оля Полякова явно занервничает", " Ого! Ноги как у Поляковой)", " Ох, ножища, Полякова отдыхает", "Интересно, у кого ноги длиннее у Поляковой или Леси Никитюк?" — написали поклонники ведущей.

Скриншот комментариев поста аккаунта (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Леся Никитюк похвасталась результатом похудения, опубликовав несколько "стройных" фото.

Видео: (video.rbc.ua)

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Теги: Грузия, Леся Никитюк
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