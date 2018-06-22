"Понеслася": українські зірки розповіли, як пройшов їх шкільний випускний вечір

Зірки поділилися спогадами про шкільне свято

Українські зірки та тренери проекту "Ліга Сміху" Євген Кошовий, Надія Дорофєєва Влад Яма, Оля Полякова, Юрій Ткач, Стас Бокла та Ігор Ласточкін розповіли про те, як пройшли їхні випускні вечори.

Зірка "95 Кварталу" Євген Кошовий свій випускний вечір провів у шкільній їдальні.

"Спочатку випускний вечір ми відзначали в шкільній їдальні, а потім усім класом поїхали на турбазу на Ісаківське водосховище. І, власне, там влаштовували до ранку дебош. Конкурсів не пам'ятаю, пам'ятаю тільки, що їли шашлики і багато пили. Мене навіть тато приїхав забирати", - зазначив гуморист.

Фото: прес-служба

Учасницю дуету "Время и Стекло" Надію Дорофєєву вже в шкільні часи вважали зіркою. Однак у святковий вечір співачку довели до сліз.

"На жаль, у мене не було справжнього випускного, хоч я всю школу готувалася до цієї події. В школі вже тоді мною пишалися і навіть вважали висхідною зіркою. Так вийшло, що в 10 класі я переїхала в інше місто, і всі мої кохані однокласники святкували без мене. Але я записала для них відеопривітання і на випускному вечорі його включили на великому екрані. А потім мені прислали відео з залу з реакцією хлопців, яке довело мене до сліз", - розповіла співачка.

Фото: прес-служба

"Сьогодні "Время и Стекло" – одна з найулюбленіших груп випускників. Так що завдяки роботі в моєму житті був не один випускний вечір, а кілька десятків", - похвалилася виконавиця.

Українська співачка Оля Полякова випускний особливо не святкувала, і планує "відірватися" на святах дочок.

"Я закінчувала музичне училище, тому випускний вечір після 11 класу пройшов повз мене. А в дев'ятому класі був якийсь спільний концерт і посиденьки, але я їх навіть не запам'ятала. Навряд чи ми щось випивали, ще маленькі були. Так що ця романтика світанків і прогулянок на теплоході обійшла мене стороною. Але у мене є дві дочки, так що я ще зможу відірватись на випускних вечорах", - зазначила Полякова.

Хореограф Влад Яма на випускному вечорі танцював в їдальні.

"Це передбачувано, але на своєму випускному я, звичайно ж, танцював. Разом з моєю партнеркою у нас було чотири номери. В той вечір я відчув себе зіркою шкільного масштабу. Потім у нас був бенкет в їдальні, і я чомусь запам'ятав, як місцева шпана з цікавістю заглядав у вікна, і ми їм щось передавали зі столів. Ще пригадую, що в розпал вечора на вулиці сталася якась сутичка, після чого приїхав міліцейський "бобик". Так що для кого-то випускний закінчився трохи раніше. А ще, після прогулянки на теплоході, я допомагав своєму другові його покинути, тому що він ледве тримався на ногах", - поділився спогадами танцюрист.

Фото: Зірки (прес-служба)

Відомий український актор Стас Боклан закінчував школу в 1977 році.

"Мій випускний закінчився сильним похміллям. Це був 77-й рік, ми каталися всю ніч на теплоході. У мене навіть збереглася плівка. Мій тато зняв момент, як я разом з однокласниками сходжу по трапу з цього теплохода. Це найжахливіші кадри, тому що видно, що народ круто не тверезий", - зазначив 58-річний артист.



Актор і гуморист Ігор Ласточкін провів випускний у вельми несподіваному місці.

"я закінчував Школу в Ташкенті, а сам випускний вечір проходив в аквапарку. Спочатку ми відзначили своє свято в ресторані, а після пішли купатися в басейнах. До речі, тоді на випускному я ще вживав алкоголь, зараз же абсолютно його не п'ю. Мені не подобається свій стан на наступний день, тому, як кажуть, гра не варто зустрічей. Хоч я жодного разу не був на зустрічі випускників після закінчення школи, з колишніми однокласниками зв'язок підтримую завдяки соцмережам", - зазначив він.

Український актор і шоумен Юрій Ткач половину свята не пам'ятає.

"Я пам'ятаю тільки половину випускного, тому що потім хтось приніс пляшку з алкоголем і понеслася. За традицією ми з класом зустрічали світанок над Дніпром, і я був дуже радий тому, що епопея під назвою "Школа" вже закінчилася. А ще у мене був костюм кольору блискучого асфальту. Мама мене переконала, що це тренд, хоча сьогодні я розумію, що навряд чи б я його ще раз одягнув, тим більше я в нього вже й не влізу. А ще я дуже добре запам'ятав, як плакала наша класний керівник Тетяна Олександрівна", - розповів він.

До речі, Козловський показав оригінальний костюм зі свого випускного.

Що ти не знав про Суперблондинку (відео: STYLER.rbc.ua)